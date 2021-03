Precisa de um novo smartphone? Temos sugestões dos 100 € aos 200 €

A escolha de um smartphone nem sempre é simples e nas gamas mais baixas a complexidade aumenta devido à enorme oferta. A faixa de preços entre os 100 € e os 200 € é muito procurada e para o ajudar a fazer boas escolhas trazemos algumas sugestões.

Encontre, então, o seu novo smartphone.

Nokia 6.1

Apesar de não ser um modelo lançado recentemente, oferece especificações muito boas considerando que está disponível por menos de 100 € e já tem Android 10, uma vez que pertence ao programa da Google Android One.

O Nokia 6.1 tem ecrã LCD de 5,5″ com resolução 1080 x 1920 píxeis e proteção Gorilla Glass 3. O seu processador é um Snapdragon 630 e está disponível com 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno, com possibilidade de expansão através de cartão de memória.

A sua câmara traseira de 16 MP é única e permite já gravar a 4K a 30 fps. A câmara frontal é de 8 MP e permite gravar a 1080p.

Inclui, adicionalmente, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC e até tem jack de áudio de 3,5 mm. A bateria é de 3000 mAh com carregamento rápido a 18W.

O smartphone Nokia 6.1, com 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, está disponível por 89€, utilizando o código de desconto V61D784BA2512001.

Xiaomi POCO M3

O POCO M3 é uma opção muito interessante quando falamos smartphones de baixo preço. Comecemos pelo ecrã de 6,53″ que já tem resolução FullHD+ e uma proteção Gorilla Glass 3. Depois integra um processador Snapdragon 662 e pode ser escolhido com 4 ou 6 GB de RAM e 64 ou 128 GB de armazenamento interno, contando ainda com possibilidade de expansão por cartão microSD.

Na traseira tem câmara tripla, sendo o sensor principal de 48 MP. As outras duas câmaras são macro e de profundidade, ambas de 2 MP.

Uma das desvantagens poderá ser o facto de não ter NFC, mas a verdade é que muitos utilizadores ainda não valorizam as suas potencialidades. Pelo contrário, oferece jack de áudio de 3,5 mm, reprodução de som em stereo e Bluetooth 5.0 além do Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. A bateria é de 6000 mAh com carregamento a 18 W.

O smartphone Xiaomi Poco M3, com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento está disponível por 138€, com o código de desconto Z61D6CCC8F112001. O envio é rápido e gratuito, feito a partir do armazém de França.

Xiaomi POCO X3 NFC

Os smartphones da POCO, sub marca da Xiaomi, são realmente uma grande aposta para quem procura qualidade a baixo preço. Além do modelo M3, a sugestão recai sobre o X3 NFC.

O modelo passa o limite do nosso orçamento, mas por mais 3 € vale muito o investimento. Estamos a falar de um smartphone com ecrã de 6,67″ com resolução FullHD+ e proteção Gorilla Glass 5. O processador que o equipa é de uma geração moderna da Qualcomm, o Snapdragon 732G.

Neste caso, temos um smartphone com quatro câmaras na traseira: 64 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP. Em termos de gravação de vídeo, permite uma resolução máxima de 4K @ 30fps. A câmara frontal é de 20 MP e grava a 1080p.

O POCO X3 NFC tem altifalantes duplos, para reprodução de som em stereo, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, sensor de impressões digitais na lateral e NFC.

Por fim, há que referir que a bateria tem uma grande capacidade de 5160 mAh com carregamento a uma potência máxima de 33W.

O Xiaomi POCO X3 NFC, com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, está disponível por 203 €, com o código de desconto Y61D6D0EC8553001. O envio é rápido e gratuito, feito a partir do armazém de França.

