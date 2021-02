Uma das muitas funcionalidades essenciais num smartwatch é a possibilidade de serem usados comandos de voz. No caso do Wear OS, a conhecida frase OK Google é o interruptor para que seja acionado o assistente e tudo o que este consegue fazer.

Infelizmente, e no caso dos relógios com o sistema da Google, esta frase parece não funcionar. A Google está a demorar demasiado a reagir, mas agora finalmente parece que vai tratar deste problema.

Este não é, na verdade, um problema novo. Está relatado há vários meses nos fóruns da Google e aparentemente é uma situação que está a afetar todos os relógios que usam o Wear OS. As queixas têm-se acumulado e não existe ainda uma solução.

Do que é revelado, ao ser usada a conhecida frase OK Google nos smartwatches, esta simplesmente não acionada o assistente. O primeiro relato deste problema foi feito em novembro de 2020 e indica que a chamada ao assistente não funcionava.

Este parece ser um problema que em breve vai desaparecer, tendo uma solução à vista. A Google irá certamente avaliar a situação e lançar uma correção para este problema. A sua categorização nos planos da criadora do Wear OS desta situação mudou e passou a Assignada.

Não existe ainda uma causa identificada para este problema. Sabe-se que está no Wear OS e que terá de ser resolvida diretamente pela Google. Da mesma forma, não está definido um calendário para a chegada da solução. A Google apenas agora irá analisar o problema.

A solução a ser usada desde essa altura passa pela ativação manual do assistente através dos botões ou do toque no relógio. Daí em diante, o utilizador consegue dar os comandos de voz e fazer a pesquisa que pretender no assistente da Google e no Wear OS.

Naturalmente que mesmo funcional, esta é uma solução de recurso e apenas temporária. Não é prática e retira uma das funcionalidades mais importantes dos smartwatches. O poder controlar pela voz liberta o utilizador e permite usar o relógio em qualquer momento.