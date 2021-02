Os últimos meses têm sido complicados para o WhatsApp e para o serviço que presta aos utilizadores. A mudança das regras que quer impor aos utilizadores leva a que estes queiram abandonar esta proposta e assim procurar outras propostas.

É neste clima de desconfiança e de aparentes problemas que WhatsApp revelou um marco importante. O serviço comemora agora 12 anos e do que revelou os seus números parecem não parar de crescer, com cada vez mais utilizadores e uma utilização crescente.

Um aniversário complicado deste serviço

A mudança na Política de Privacidade tem sido uma verdadeira dor de cabeça para o WhatsApp. Ao revelar que vai passar a partilhar dados com as empresas da sua vertente Business, acabou por criar uma verdadeira fuga de utilizadores. Estes recusam-se a aceitar as novas regras.

Mesmo com esta onda negativa, o WhatsApp veio agora revelar que está a comemorar o seu 12.º aniversário. Para além deste momento, o serviço revelou ainda no mesmo tweet vários números importantes e que mostram como o serviço tem crescido.

Números impressionantes do WhatsApp

Assim, e do que é possível ver, o WhatsApp revelou também que tem já mais de 2 mil milhões de utilizadores ativos mensalmente. Estes mesmos utilizadores enviam já 100 mil milhões de mensagens e fazem já mais de mil milhões de chamadas todos os dias.

Para tentar controlar um pouco o problema que tem em mãos, houve ainda espaço para um recado aos utilizadores que ainda estão no WhatsApp. O serviço reforçou que está e continua empenhado na privacidade com cifra fim a fim. Esta é uma das maiores críticas.

12 anos e cada vez mais utilizadores

O WhatsApp foi criado em 2009, por Brian Acton e Jan Koum, que entretanto abandonaram a empresa. Esta acabou por ser vendido ao Facebook em 2014, por 16 mil milhões de dólares. Desde essa altura que a desconfiança da privacidade e as críticas começaram.

Estes números mostram que o WhatsApp está numa posição única na Internet e no mercado das apps de comunicação. Mesmo com muitos utilizadores optaram por abandonar o WhatsApp e escolher outras propostas, a verdade é que este continua com taxas de utilização muito elevadas.