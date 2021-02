A Xiaomi não tem abrandado na criação de smartbands. Todos os anos a marca apresenta uma renovada versão da Mi Band e adiciona-lhe mais funcionalidades e novas tecnologias. Com a próxima versão desta smartband a ser já preparada, é hora de surgirem as primeiras informações.

Segundo as mais recentes indicações, a Mi Band 6 poderá ter já suporte completo para dois dos principais serviços de mensagens, o WhatsApp e o Telegram.

Smartband da Xiaomi não deve demorar

Há já algum tempo que as novidades da nova smartband da Xiaomi começaram a surgir. Esta estará já a ser desenvolvida pela marca para que chegue ao mercado no início do verão, como tem acontecido nos últimos anos.

As melhorias serão para vários pontos da ação deste dispositivo com a chegada de alguns funcionalidades há alguns anos pedidas pelos utilizadores.

Suporte nativa para WhatsApp e Telegram

Foi a análise do código da app Mi Fit que revelou algumas das próximas novidades. Assim, no meio do código deste elemento de ligação à Mi Band, surgiram evidências que esta smartband vai ter suporte para o WhatsApp e até para o Telegram.

Não fica claro como este suporte será feito, mas deverá ir para além das simples notificações. Deverá ter a capacidade de responder às mensagens diretamente na Mi Band, provavelmente com um conjunto de respostas predefinidas pelo utilizador.

Mais novidades para a Mi Band 6

A somar a esta novidade, temos outras já conhecidas dos utilizadores. Para além de alterações estéticas na interface da Mi Band, a Xiaomi deverá ainda adicionar finalmente o GPS, o sensor de SpO2 e o suporte para Alexa. Não se sabe ainda se finalmente o suporte para NFC surgirá.

O mercado tem estado a reagir a esta proposta da Xiaomi, com o surgir de novas smartbands de marcas conhecidas. A Mi Band 6 deverá dar novamente um salto qualitativo e trazer novidades interessantes e importantes.

