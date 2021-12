Nos, Meo, Vodafone e Nowo: Qual a operadora com mais reclamações?

No que diz respeito a serviços, as operadoras de comunicações aparecem quase sempre destaque no "ranking" das reclamações. Segundo a ANACOM, no terceiro trimestre de 2021, as reclamações contra prestadores de serviços de comunicações diminuíram 5% face a igual período de 2020, para 32,3 mil reclamações, mas subiram 14% em relação ao trimestre anterior.

Nos, Meo, Vodafone e Nowo, qual será a operadora com mais reclamações no 3.º trimestre de 2021?

NOS foi a operadora mais reclamada no terceiro trimestre de 2021

O sector das comunicações alvo de 32 mil reclamações no 3.º trimestre. As comunicações eletrónicas continuam a ser as mais reclamadas, mas perderam peso para os serviços postais (-4 p.p.), registando 20 mil reclamações, menos 21% face a igual período do ano passado, mas mais 7% face ao trimestre anterior. As comunicações eletrónicas representam 62% das reclamações totais do sector das comunicações.

Segundo a Anacom, a NOS foi o prestador mais reclamado no terceiro trimestre de 2021 (35% das reclamações do sector) e também o que registou mais reclamações por mil clientes (2,5). Segue-se a MEO, com 32% das reclamações do sector, sendo este o operador que apresenta a menor taxa de reclamação no período em análise (1,1 reclamações por mil clientes). A Vodafone representou 29% das reclamações, tendo registado 1,5 reclamações por mil clientes. A Nowo foi responsável por 4% das reclamações.

A demora ou reparação deficiente de falhas nos serviços, sobretudo fixos, foi o motivo que mais preocupou os utilizadores de serviços de comunicações eletrónicas, visado em 18% das reclamações do sector no terceiro trimestre de 2021.

Neste período, aumentaram pelo segundo trimestre consecutivo as reclamações sobre a ativação de serviços sem consentimento (+2 p.p.). No mesmo sentido registaram-se as dificuldades na renegociação do contrato por alteração de morada e as dificuldades na apresentação do pedido de cancelamento de serviços (ambas igualmente com +2 p.p.).

Button Text