SNS 24: Problemas com o certificado na app? Não é o único

O certificado digital COVID da UE abrange a vacinação, teste ou recuperação da COVID-19 e está disponível em formato digital e em suporte papel. A partir de hoje (01.12.2021) há novas regras, onde se destaca a apresentação do certificado digital em restaurantes, estabelecimentos turísticos e alojamento, eventos com lugares marcados e ginásios.

No entanto, a app SNS 24 está temporariamente com problemas. Saiba como obter o certificado.

Aceda online se tiver problemas na App para obter certificado

A aplicação para telemóveis “SNS 24”, permite a emissão e apresentação do Certificado Digital da UE em formato eletrónico. Esta app já está disponível na loja de aplicações móveis da Google e da Apple. Através desta aplicação, cada cidadão pode obter, consultar e armazenar o seu certificado digital COVID da UE. No entanto, como referido, a app está com problemas e nesse sentido o certificado de vacinação ou testagem está "temporariamente indisponível" via app.

Para contornar a situação, quem necessitar de apresentar o certificado poderá aceder ao mesmo através do site do SNS24. Pode ver este tutorial. A aprovação deste documento foi considerada pelo primeiro-ministro como “uma das prioridades” da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, sublinhando, contudo, que é uma ferramenta e não “uma varinha mágica”.

O Certificado Digital COVID da UE abrange três tipos de certificados:

Vacinação : que comprova que a pessoa foi vacinada contra a COVID-19

: que comprova que a pessoa foi vacinada contra a COVID-19 Testagem : que comprova que a pessoa tem resultado negativo em teste molecular de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) – RT-PCR, RT-PCR em tempo real, Testes Moleculares Rápidos – para identificação de SARS-CoV-2

: que comprova que a pessoa tem resultado negativo em teste molecular de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) – RT-PCR, RT-PCR em tempo real, Testes Moleculares Rápidos – para identificação de SARS-CoV-2 Recuperação: que comprova que a pessoa teve COVID-19, mas que já recuperou da doença

Além da consulta dos certificados digitais COVID da UE, a app SNS24 possibilita, através de uma navegação e linguagem simples, o acesso rápido a outras funcionalidades e serviços digitais do Serviço Nacional de Saúde, tais como aceder facilmente a uma teleconsulta, renovar a medicação habitual, consultar a informação no boletim de vacinas, entre outros.