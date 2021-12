A Cyber Monday 2021 tornou-se um terreno fértil para negócios. É hora de fazer compras na Cyber Week 2021 através da Godeal24.com que decidiu adicionar as melhores ofertas para este dia.

Assim, durante as vendas da Cyber Week, a Godeal24.com lançou algumas ofertas incríveis, como chave digital Windows 10 Pro a 7 euros ou um Bundle de pacote do Windows 10 Pro + Office 2019 Pro por 30 euros em chaves digitais. Claro que os novos produtos como Windows 11 Pro e Office 2021 estão também na lista de como ofertas...

De seguida, para saber mais sobre estes descontos é apenas necessário entrar na sua página promocional da Cyber Monday 2021Week.

Cyber Monday 2021 especial sem código de cupão

Surpresa: Até 50% de desconto no Windows, Código do Cupão: SGO50

Grandes poupanças! Estes produtos beneficiam de 62% de desconto ⬇⬇ Código de Cupão: SGO62

Contacto e suporte

Todavia, a GoDeal24 apresenta uma equipa, profissional, de serviço ao cliente que pode ajudar em caso de algum problema.

O email service@godeal24.com é uma opção ou então o telefone: (+852) 9706 4028.

Formas de pagamento

Primordialmente, a GoDeal24.com aceita 2 métodos de pagamento:

1. PayPal

2. Cartão de crédito (via plataforma PayPal)

No caso do PayPal, é importante esclarecer que fazer compras ou enviar dinheiro é gratuito, possuindo ainda a segurança do sistema mais conhecido do mundo com vantagem de poder levantar uma disputa e ver o seu valor pago ressarcido, desde que se justifique.

Como pagar com o PayPal?

Obviamente, é possível pagar utilizando o PayPal através do seguinte método:

Após a escolha dos produtos, ir para o ecrã de checkout e continuar como convidado (ou criar uma conta).

Pode obter a opção Cwalletco por defeito na "Payment Information" - clique continuar.

Ir para "Order Review" no ecrã de checkout e clicar "Place Order";

Clique em "Choose Payment Method" e depois clique em "Proces order":

Ser-lhe-á mostrado um ecrã com várias opções de pagamento, pode agora utilizar Paypal ou Cartão de crédito (também através do Paypal):