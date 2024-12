A entrada da operadora romena DIGI tem obrigado a algumas "mexidas" na concorrência. Além de alguns ajustes nos preços, há ainda a "guerra" de coberturas. Segundo noticias recentes, a MEO, Vodafone e NOS não querem já a DIGI no Metro de Lisboa.

DIGI não tem espaço para infraestrutura própria no metro

A presença da DIGI em território nacional não tem sido fácil. A concorrência tem complicado em alguns cenários e o caso do Metro de Lisboa é um deles. Segundo informações recentes, a DIGI oferece já cobertura 2G e 4G a 93% da população. A rede 5G garante uma cobertura de 40% no território nacional.

O Metro de Lisboa não tem cobertura DIGI e a concorrência (MEO, Vodafone e NOS) querem manter a operadora romena fora 24 meses. Se é verdade que a concorrência é obrigado a partilhar a rede... nada diz que tem de ser logo. O Metro de Lisboa refere que não há espaço para infraestrutura própria da DIGI.

De acordo com a informação, a limitação afeta principalmente as linhas mais antigas do Metro de Lisboa. No caso da Linha Vermelha, mais recente, o problema está resolvido, pois há uma infraestrutura já preparada para partilha, segundo revela a presidente da ANACOM, citada pelo Jornal de Negócios na passada sexta-feira.