Android 15 vai trazer problemas na ligação entre Windows e smartphones

A apostar forte na integração do Android com o Windows, a Microsoft consegue manter os utilizadores dentro do seu sistema, ao mesmo tempo que têm acesso a todas as funcionalidades do smartphone. Isso parece agora comprometido, com a chegada do Android 15. As notificações podem passar a ser bloqueadas e assim deixar os utilizadores com menos informação.

A aplicação Phone Link da Microsoft está a alertar que os smartphones Android que utilizam a versão mais recente do Android 15 não exibirão certas notificações “sensíveis”, de acordo com informações recentes publicadas por Mishaal Rahman, um reconhecido analista das novidades do sistema da Google.

Este aviso é o resultado de uma funcionalidade de privacidade do Android 15 que categoriza automaticamente as notificações. Aqui temos as que contêm códigos 2FA marcados como sensíveis e impede que as aplicações de terceiros as vejam.

Este extra de privacidade pode ser útil se, involuntariamente, for concedida permissão a uma aplicação maliciosa para aceder às notificações dos smartphones. Ao mesmo tempo, pode ser inconveniente para quem normalmente vê códigos 2FA a surgir no computador através da app Phone Link.

De acordo com Mishaal Rahman, o Windows deverá ainda mostrar notificações confidenciais para dispositivos Android em que o Phone Link foi pré-instalado e solicitou uma “função de dispositivo complementar”. Isto inclui os smartphones Samsung com a One UI 6.1.1, mas não outros restantes Android como o Google Pixel ou o Nothing Phones, e muitos outros.

Foi revelado no passado recente que os utilizadores poderiam contornar a funcionalidade de ocultação de notificações desativando as “Notificações melhoradas” nas definições de notificações do Android 15. No entanto, isto também desativa funcionalidades como sugestões de resposta e pode facilitar a recolha de detalhes de todas as suas notificações por parte das aplicações maliciosas.

Esta não é, certamente, uma mudança que a Microsoft estivesse à espera para o Windows e a sua interação com o Android. As notificações são uma parte essencial desta união e que muitos utilizadores têm sempre presente, independentemente de serem mais ou menos sensíveis.