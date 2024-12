Em breve será hora de dizer adeus ao “Hey Google” e olá ao “Hey Gemini”

A chegada da IA à Google, com o Gemini, parece ter mudado muito para a gigante das pesquisas. Para além de integrar a IA nos seus muitos produtos, esta veio até ocupar um espaço importante no assistente virtual do Android. Este terá também uma surpresa em breve e vamos ter de dizer adeus ao “Hey Google” e olá ao “Hey Gemini”.

O anúncio do Android XR da Google é um momento importante para a Google. Esta plataforma é um novo sistema operativo para dispositivos de RA/RV, incluindo o headset Project Moohan da Samsung e os próximos óculos inteligentes. Escondida à vista nestas últimas revelações da Google está outra grande mudança que muda como vai ser a interação com o Android e dispositivos domésticos inteligentes.

Atualmente, o comando de voz “Hey Google” é o método mais reconhecido para ativar o Google Assistant. No entanto, a Google tem vindo a eliminar gradualmente este Assistente em prol do Gemini nos últimos meses.

Isso ficou claro com a Google incentivar os utilizadores a optar pelo Gemini em vez do Google Assistant no Android, embora o primeiro ainda não possua características concorrentes do Assistant. Além disso, as extensões da Gemini estão a tornar-se cada vez mais poderosas, com integrações que incluem controlos para aplicações populares como o Spotify, Google Messages, Google Home e muito mais.

Dado que o Gemini está claramente alinhado para eventualmente substituir totalmente o Google Assistant, é natural que a Google esteja a considerar alterar a hotword utilizada para invocar o seu assistente de IA.

As demonstrações utilizadas pela empresa nos seus anúncios do Android XR mostram uma interação com os óculos de RA utilizando a palavra-chave “Hey Gemini” em vez de “Hey Google”. Isto revela que os dispositivos Android XR podem ser completamente livres do Assistente, abrindo caminho para uma entrada completa do Gemini.

A Google já confirmou que o Android XR é o primeiro sistema operativo criado na “era Gemini”. Isto sinaliza ainda mais o fim iminente da hotword “Hey Google” e do Google Assistant, à medida que a empresa avança para integrar o Gemini na maioria dos seus produtos e serviços.