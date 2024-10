Google vai ajustar as Definições rápidas no Android 16 para serem mais acessíveis

O painel de definições rápidas do Android oferece-nos acesso a algumas alterações nas definições do telemóvel com apenas alguns toques no ecrã. No entanto, o ecrã de definições rápidas também pode parecer caótico. As opções e os interruptores são lá colocados sem uma ordem específica e, quanto mais definições adicionarmos, a confusão só piora. Isso pode mudar com o Android 16 e algumas novidades.

Definições rápidas vão mudar no Android 16

O Android pretende melhorar radicalmente o ecrã de definições rápidas com a chegada das novas categorias. A Google acaba de publicar a mais recente versão em desenvolvimento do seu sistema operativo para dispositivos móveis, o Android 15 QPR1 Beta 3, e entre as suas novidades está um novo sistema de categorias para o painel de definições rápidas, que divide as opções em secções deste ecrã.

Isto foi descoberto agora ao explorar a aplicação do sistema na mais recente versão beta do Android 15. Foram publicadas imagens das novas categorias de definições rápidas. Dependendo da constatação, o painel de definições rápidas poderá dividir todas as opções em até sete categorias:

Acessibilidade

Conectividade

Ecrã

Privacidade

Configurações do aplicativo

Desconhecido

Utilitários

Google quer tornar tudo mais acessível

Cada categoria inclui opções relacionadas ou relevantes. Por exemplo, a privacidade inclui a opção para desativar o GPS, a acessibilidade inclui correção de cor e modo com uma mão, e as definições da aplicação incluem algumas opções oferecidas diretamente pelas aplicações que instalamos no dispositivo móvel.

Esta novidade pode, sem dúvida, melhorar drasticamente a experiência ao utilizar as definições rápidas no Android. Atualmente temos de percorrer vários ecrãs de opções até encontrarmos a opção procurada, mas com as categorias todas as opções estarão onde pertencem: se quiser desligar o WiFi, pode fazê-lo na secção Conectividade.

A Google trabalha na próxima evolução do painel de definições rápidas, mais organizado e intuitivo do que nunca, e a expectativa é que esta novidade chegue com a próxima grande atualização do sistema operativo: o Android 16.