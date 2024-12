A DIGI chegou e os preços abanaram… mas foi pouco

Se alguém acreditava que a DIGI iria mudar completamente o mercado das comunicações e a concorrência iria ser forçada a baixar drasticamente os preços… tal não aconteceu, até ao momento. A DIGI chegou com super preços, os preços da concorrência "abanaram", mas o impacto foi pouco.

A CNN Portugal e a DECO PROTeste juntaram-se para criar um Barómetro com o propósito de analisar quinzenalmente o preço das cinco modalidades de pacotes mais contratadas pelos portugueses, entre elas está também a opção de contratar apenas Internet fixa, onde o preço da DIGI superava em muito os concorrentes diretos. A primeira análise deste estudo começou a 29 de novembro.

No que diz respeito a tarifários mais baratos por operador, com net fixa de 1 Gbps, refere a DECO PROTeste:

Desde 26 de novembro, tivemos duas descidas de preços, ambas em tarifários de marcas principais, que até ao momento, não tinham tido mexidas significativas, após a chegada da Digi. A NOS desce dos €40,5 mensais para os €29,5 (apresentado como campanha de Natal), e a Vodafone, desce dos €36,5 igualmente para os €29,5.

No caso da Vodafone, tal deve-se a um acréscimo de velocidade de download (200Mbps para 1Gbps) e upload (100Mbps para 400Mbps) do seu tarifário “fibra 2 light”, sendo que anteriormente o acesso a uma velocidade de download de 1Gbps apenas era possível com o tarifário “fibra 2 plus”, que conta igualmente com um smart router com Wi-Fi 7.