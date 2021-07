Joe Biden diz que ataques cibernéticos podem levar a uma guerra real

A segurança dos países há muito que já não depende sobretudo de uma boa proteção nas fronteiras e das forças militares de cada nação. Atualmente, com as inovações tecnológicas, é cada vez mais importante que cada governo tenha especial atenção na proteção dos seus sistemas e serviços informáticos.

Neste sentido, o atual presidente dos Estados Unidos, afirmou que os ataques cibernéticos podem levar a uma guerra real. As declarações surgem numa altura em que o país sente a tensão dos conflitos por parte da Rússia e da China.

Os ataques cibernéticos podem levar a uma guerra real

Joe Biden deixou um alerta para o impacto que os ataques dos hackers podem ter no país. De acordo com o presidente norte-americano, este género de ataque pode mesmo levar a uma “guerra real com tiros”. Estas declarações acontecem num altura em que as tensões com a Rússia e com a China aumentam e os EUA já enfrentaram vários incidentes de hackers com objetivo de afetar e entidades governamentais, empresas e infraestruturas do país.

O presidente norte-americano referiu nesta terça-feira (27) que as ameaças cibernéticas, tal como ataques de ransomware “são cada vez mais capazes de causar danos e interrupções no mundo real“.

Em discurso ao Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional, que supervisiona 18 Agências de Inteligência dos EUA, Biden explicou que:

Se acabarmos numa guerra, uma verdadeira guerra de tiro com uma grande potência, esta será como uma consequência de uma violação cibernética.

Foram vários os recentes ataques que mostraram as significativas vulnerabilidades cibernéticas dos EUA. Estes ataques variaram entre violações de espionagem e ataques de ransomware que paralisaram operações em importantes oleodutos e frigoríficos.

Por outro lado, Biden já havia acusado os governos da Rússia e China, bem como os hackers localizados nesses países, de alguns ataques. E nem mesmo as ameaças das autoridades norte-americanas fizeram parar os ataques.

Os ataques russos aos EUA não terão tido apenas como objetivo atacar negócios específicos, mas também tentaram afetar o sistema eleitoral do país. Já em março, Joe Biden acusou Vladimir Putin de estar por detrás de uma organização que apoiava a candidatura do ex-presidente Donald Trump. Essa organização tinha como base a disseminação de informações falsas nas redes sociais.

Concorda com Joe Biden?