5 novas apps para instalar no seu smartphone Android

As aplicações móveis continuam a ser de extrema importância nalguns setores da nossa vida e poderão ajudar a melhorar outros. Com frequência, deixamos opções de apps para os vários sistemas operativos, mas hoje as sugestões são para o universo Android.

Conheça então 5 novas apps para instalar no seu smartphone ou tablet Android.

Novas apps para Android

Niagara Launcher

Este launcher apresenta-se com um conceito diferente onde o utilizador passa a dar destaque apenas às apps que realmente utiliza.

Para o Homescreen, o utilizador vai poder escolher aplicações favoritas e todas as outras serão encontradas através de uma lista que se encontra por ordem alfabética que pode ser percorrida com um deslizar de dedo sobre o ecrã para cima e para baixo.

Homepage: Peter Huber

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 Estrelas

Notion – Notes, Tasks, Wikis

Notion é uma das mais interessantes apps de organização e é ideal para otimizar as suas tarefas e prioritizá-las. Além disso, oferece a possibilidade de organizar-se de forma colaborativa com outros utilizadores, como colegas de trabalho, por exemplo. Além das versões mobile ainda pode ser usado no browser, em PC e Mac.

Woebot: Your Self-Care Expert

O Woebot troca milhões de mensagens todas as semanas para ajudar os utilizadores a ultrapassar situações de stress e ansiedade do dia a dia, bem como sintomas de depressão, problemas de relacionamento, procrastinação, solidão, tristeza, vício, controlo da dor e muito mais.

É importante referir que não está disponível em português.

Homepage: Woebot Health

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,7 Estrelas

Coffee Meets Bagel Free Dating App

Coffee Meets Bagel Free Dating App é, basicamente, uma app de relacionamentos. Mais uma opção para procurar e para desenvolver um relacionamento à distância, com pessoas que partilhem os mesmos interesses.

Homepage: Coffee Meets Bagel

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,1 Estrelas

iHeartRadio: Radio, Podcasts & Music On Demand

A música é parte essencial da vida de muitos de nós e, cada momento, poderá pedir um estilo diferente. Esta app será uma boa ajuda para ter acesso às suas rádios favoritas, artistas, podcasts e até playlists já prontas e direcionadas a diferentes estados de espírito e tarefas.