Tesla concorda pagar $625 a 1.743 proprietários do Model S por limitação de bateria

A Tesla concordou em pagar 1,5 milhões de dólares para resolver uma reclamação de que uma atualização de software de maio de 2019 reduziu a carga máxima de alguns carros Modelo S. O número significa que 625 dólares serão dados aos proprietários de 1.743 veículos Modelo S.

De acordo com um relatório, a atualização do software impediu que as baterias carregassem até à sua capacidade total. Além disso, é igualmente alegado que a velocidade de carregamento também foi reduzida.

Tesla paga “compensação” por tirar rendimento à bateria dos Model S

Em 2019, a Tesla foi alvo de uma ação judicial coletiva onde David Rasmussen e os outros condutores reclamavam que os seus veículos foram afetados pela atualização da marca. Cerca de 1.743 Model S perderam qualidade no que respeita ao carregamento da bateria dos Tesla.

O Requerente David Rasmussen entrou com a ação coletiva em agosto de 2019 no seu nome e em nome de outros condutores dos Modelos S e X que, segundo ele, foram afetados pela atualização. Rasmussen alegou no processo que a atualização do software reduziu o alcance e a velocidade de carregamento do seu Modelo S.

O pagamento de 1,5 milhões de dólares incluiu 410.000 dólares para cobrir taxas e custos legais dos requerentes, além dos pagamentos de 625 dólares a cada visado, afirmam os documentos.

Os documentos judiciais dizem que o acordo se aplica a todos os residentes dos EUA que possuíam ou alugaram um Tesla Model S entre maio de 2019 e setembro de 2020 e que experimentaram a redução da tensão da bateria. Ele não disse exatamente quantas pessoas receberiam o dinheiro, ou se os pagamentos foram limitados a um para cada um dos 1.743 veículos.

Também não foi mencionado se os proprietários do Modelo X receberiam compensação por reivindicações semelhantes. O pedido dizia que o pagamento de 625 dólares proporcionaria um “alívio monetário considerável” aos proprietários – os veículos afetados perderam cerca de 175 dólares no seu valor devido ao problema.

A Tesla também concordou em colocar software nos seus carros em garantia para que os condutores soubessem se as suas baterias precisassem ser reparadas.

Por que razão fez a Tesla esta atualização?

Conforme demos notícia, antes da atualização em causa houve pelo menos dois relatos dos Model S. Um deles em Los Angeles e outro alguns meses mais tarde em Hong Kong explodiu.

Em maio desse ano a Tesla lançou a atualização de software eventualmente para “corrigir” ou atenuar algum problema que pudesse estar na origem destes incêndios espontâneos.

Com muita cautela, estamos a rever as configurações de gestão térmica e de carga nos veículos Modelo S e Modelo X através de uma atualização de software over-the-air que começará a ser lançada hoje, para ajudar a proteger ainda mais a bateria e melhorar a longevidade da bateria.

Disse um porta-voz da empresa em comunicado ao Teslarati.com na época, que foi citado no processo de Rasmussen.

Os documentos do tribunal diziam que a atualização reduziu a voltagem da bateria em alguns automóveis Model S em 10% durante cerca de três meses, e depois em menos 7% durante os sete meses seguintes.

A empresa de Elon Musk divulgou uma atualização em março de 2020, após a qual “a voltagem dos veículos mostrou um restabelecimento constante ao longo do tempo”, diziam os documentos do processo.