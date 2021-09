Amazon processada por empresas que incentivavam avaliações positivas

Este ano, a Amazon baniu cerca de 600 marcas chinesas, por violarem a sua política de vendas online, através de avaliações fraudulentas. Agora, por essa razão, essas empresas estão a processar a retalhista.

Segundo as marcas banidas, a empresa de e-commerce está a provocar uma redução dos seus ganhos.

No dia 13 de setembro, várias empresas chinesas apresentaram uma queixa coletiva contra a Amazon, por terem sido banidas da plataforma, pela utilização de avaliações pagas. A queixa surge no sentido de a retalhista ter, este ano, reagido contra as empresas que compensavam os consumidores pelas revisões positivas.

Alegadamente, a empresa baniu, de forma permanente, 600 marcas chinesas e 3.000 contas de vendedores.

As empresas – que incluem nomes como Sopownic, Slaouwo, Deyixun, Cstech, Recoo Direct, Angelbliss e Tudi - estão a apresentar queixa, por forma a “recuperar os fundos que estão a ser ilegal e indevidamente retidos pela Amazon”.

Então, a ação coletiva pretende, conforme refere a queixa, “pôr fim a qualquer nova apropriação e utilização indevida de fundos que são legal e legitimamente devidos a milhares de vendedores e comerciantes da Amazon”.

Em 2016, a Amazon instituiu uma política rigorosa que proíbe as avaliações incentivadas. Embora as empresas não neguem a violação dessa política, alegam que a empresa está a reter “várias centenas de milhares de dólares” dos seus ganhos.

Mais do que isso, a retalhista possui um Amazon Services Business Solutions Agreement, que engloba as empresas Fulfilled by Amazon (FBA) – como as que as marcas chinesas banidas operavam. De acordo com este, cabe à Amazon decidir se deve, ou não, reter permanentemente os fundos de uma empresa, se essa violar as suas políticas.

Na opinião das marcas chinesas envolvidas na ação judicial contra a Amazon, e a servir como contra-argumento, esta deveria ter conhecimento de que as empresas estavam a oferecer vantagens aos clientes que as avaliassem de forma positiva.