“Open BETA” de DE Battlefield 2042 já tem data

O calor do conflito da 2ª Grande Guerra Mundial aproxima-se, à medida que Battlefield 2042 acelera na direção da sua data de lançamento.

No entanto, antes que as hostilidades tenham inicio um pouco por todo o planeta, a Electronic Arts e a DICE revelaram as datas em que a Beta Aberta de Battlefield 2042 estará ativa. Venham ver quando...

Segundo a DICE, "o Mundo não voltará a ser o mesmo" depois de Battlefield 2042, o jogo que retorna ao calor do conflito da 2ª Grande Guerra Mundial e ao nascimento das Forças de Operações Especiais.

Battlefield 2042 é um projeto ambicioso, que temos vindo a acompanhar com atenção ao longo dos últimos meses, e está prestes a chegar.

No entanto, antes que o conflito estale por todo o planeta digital, vai haver uma Open Beta disponível a 8 de outubro para Xbox One, Xbox SérieS X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Os membros do EA Play que reservarem o jogo podem mesmo ter acesso dois dias antes, no dia 6 de outubro.

A Battlefield 2042 Open Beta apresentará o modo Conquista no mapa Orbital, anteriormente apresentado no trailer de revelação do jogo. Os jogadores de PC e consolas de próxima geração terão acesso à experiência de jogar, em primeira mão, as novas batalhas épicas de até 128 jogadores (64 jogadores na PlayStation 4 e Xbox One).

Durante a Beta, os participantes terão a oportunidade de saltar para a marca de assinatura da franquia All-Out Warfare como um dos quatro Especialistas, cada um equipado com os seus próprios estilos individuais, especialidades e traços.

Os jogadores podem vestir o uniforme de Boris, um engenheiro russo equipado com uma SG-36; Casper, um especialista em camuflagem e de ataques de longa distância; Falck, uma médica alemã especializada em Apoio; e Mackay, um outdoor canadiano e nómada que está equipado com um gancho extremamente útil.

Situado em Kourou, na Guiana Francesa, este mapa Orbital de Battlefield 2042 permite que os jogadores experimentem uma corrida contra o tempo em condições hostis enquanto lutam em torno do local de um iminente lançamento de mísseis. Os sectores encontrados neste mapa incluem o Edifício de Montagem, a Plataforma de Lançamento e o Crawlerway que liga os dois.

Durante um jogo de Conquista, os jogadores vão experimentar os mapas dinâmicos de assinatura de Battlefield com uma sequência automatizada de lançamento de foguetes, travessia zipline entre torres de raios, combate veicular em condições climáticas adversas, um evento de tornado inesperado que altera o fluxo de batalha, e muito mais.

Battlefield 2042 já está disponível para reserva e está previsto ser lançado a 19 de novembro para Xbox One, PlayStation 4, PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5.