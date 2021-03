Xiaomi: evento de 29 de março terá câmaras com lentes líquidas e baterias revolucionárias

O dia 29 de março será marcante para a tecnologia móvel e para a própria história da Xiaomi. Para esse dia aguarda-se o lançamento da Mi Band 5, mas as atenções estão viradas para o novo Mi MIX. Finalmente, dois anos depois, a linha será renovada e terá um sistema de câmaras absolutamente revolucionário com lentes líquidas que “imitam” o olho humano.

Haverá ainda espaço para o lançamento do Mi 11 Ultra, que deverá trazer uma bateria de ânodo silicon-oxygen, que permite ter um carregamento mais rápido e uma bateria mais fina. Mas há mais.

Para o evento da Xiaomi marcado para o dia 29 de março esperam-se grandes revelações no que toca à introdução de novas tecnologias no segmento dos smartphones.

Teremos o lançamento de alguns modelos Mi 11. Fala-se no Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra e Mi 11 Lite, sendo que haverá espaço para uma colorida, perante alguns teasers que já foram lançados.

Xiaomi Mi 11 Ultra com nova bateria e novo chip

Não é certo que o Mi 11 Ultra venha a ser lançado para o mercado global, mas é claro que há essa possibilidade. Nos teasers que estão a ser partilhado na China, no entanto, existem bons motivos para os entusiastas da tecnologia móvel estarem expectantes.

O Mi 11 Ultra virá equipado com uma bateria de ânodo silicon-oxygen e também um chip totalmente novo.

Quanto ao novo chip não há indicação do que será exatamente. Há quem especule que possa ser o regresso de um processador próprio, tal como o Surge S1 lançado há uns anos. Mas sobre a bateria são avançadas características importantes.

Em primeiro lugar, esta bateria proporcionará um carregamento ainda mais rápido do que as tecnologias que hoje conhecemos. Além disso, permite que as baterias sejam mais finas, permitindo, então, criar smartphones com estruturas também elas mais finas. Este material de silício à escala nanométrica acaba, em teoria, por ter uma capacidade de armazenamento de energia 10 vezes maior que o grafite.

É o regresso do Mi MIX com câmara revolucionária de lentes líquidas

O grande anúncio de ontem feito pela Xiaomi, prende-se com o regresso da linha Mi MIX. Já era esperado que chegasse este ano, mas talvez não tão cedo. É possível que se trate do primeiro dobrável da marca, considerando alguns rumores anteriores.

Este smartphone, sabe-se agora, que introduzirá uma novidade no segmento: as câmaras de lente líquida que “imitam” o olho humano, como é descrito na rede social chinesa.

Uma lente líquida tem no seu interior um líquido de grau ótico e é controlada mecânica ou eletronicamente. Ao contrário das lentes tradicionais que são rígidas, as lentes líquidas são tensas e podem alterar rapidamente a distância focal. Além disso, também ocupam menos espaço em comparação com uma lente tradicional.

De acordo com o CEO da Xiaomi, Lei Jun, as lentes líquidas desenvolvidas pela empresa serão controladas por um motor para obter um foco preciso e rápido. O líquido fluido que compõe a lente será envolvido por um filme que permite a rápida mudança de distância focal e foco. Assim, esta é uma lente comparada com o olho humano.

Segundo a Xiaomi, a velocidade de deformação das lentes líquidas é muito mais rápida do que os controlos mecânicos de uma lente ótica tradicional, melhorando muito as velocidades de foco.

Além disso, esta lente será capaz de captar fotos tanto em macro como telefoto, o que poderá levar à redução de lentes no smartphone. É destacada ainda a capacidade de absorção de luz por uma destas lentes, melhorando a qualidade das fotos em ambientes extremos.