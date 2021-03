União Europeia quer 20.000 GPUs para criar um supercomputador da Terra digital

Os consumidores estão a ter uma tarefa difícil na procura e compra de placas gráficas. Muito devido à escassez de chips e à mineração de criptomoedas.

No entanto a União Europeia pretende agora conseguir cerca de 20.000 GPUs para criar um supercomputador que terá como função criar uma réplica digital do nosso planeta Terra.

UE quer criar supercomputador da terra digital mas precisa de 20 mil GPUs

A escassez de chips gráficos fez-se sentir um pouco por todo o mundo. Mas, mesmo assim, a União Europeia precisa de cerca de 20.000 GPUs para construir um supercomputador. Esta máquina, por sua vez, dará vida ao Destination Earth (DestineE). Em suma, trata-se da criação de um clone do nosso planeta Terra, mas totalmente digital.

Para este projeto são necessários cerca de 1.000 milhões de euros e até 10 anos de trabalho intenso. Mas quando tudo estiver concluído, teremos então uma réplica do nosso planeta, mas num formato digital.

O supercomputador contará com a tecnologia designada gémeos digitais, ou seja, modelos numéricos do nosso mundo que simulam e preveem em tempo real o tempo e o clima, alterações climáticas, variações dos oceanos, fornecimento de comida e água, o impacto dos humanos no ambiente, entre outros. Um dos objetivos é que seja uma ajuda na conquista da neutralidade de carbono ate 2025.

Segundo Peter Bauer, vice-diretor de Pesquisa do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas a Médio Prazo (ECMWF):

Se um dique de dois metros for planeado para a Holanda, por exemplo, posso rever os dados do meu gémeo digital e ver se o dique continuará a proteger contra fenómenos extremos previstos para 2050.

Depois de várias análises, a equipa responsável pelo projeto considerou que para um gémeo digital da Terra, seria necessário algo como quatro vezes o tamanho do supercomputador Piz Daint localizado em Zurique que conta com mais de 5.000 placas gráficas Nvidia Tesla P100 com arquitetura Pascal.

Assim, e feitas as contas, os especialistas necessitariam então de algo como 20 mil chips gráficos para uma simulação terrestre detalhada. A máquina seria ainda dotada de uma potência de cerca de 20 MW.