UE aprova primeiro conjunto de taxas de retaliação sobre as importações dos EUA

Conforme prometera, a União Europeia (UE) aprovou, esta quarta-feira, o primeiro conjunto de medidas de retaliação para combater as taxas impostas pelos Estados Unidos da América (EUA).

Aquando do anúncio de taxas aduaneiras por Donald Trump, especificamente os direitos aduaneiros de 25% sobre o aço e o alumínio, o bloco de 27 nações avisou que agiria para proteger as empresas e os consumidores europeus.

A UE considera as taxas dos EUA injustificadas e prejudiciais, causando danos económicos a ambas as partes, bem como à economia global. A UE declarou a sua clara preferência por encontrar soluções negociadas com os EUA, que sejam equilibradas e mutuamente benéficas.

Declarou a UE, enfrentando, além dessas, taxas de 20% sobre quase todas as suas importações, como parte do plano americano que conhecemos aqui.

UE prometeu medidas de retaliação, caso não houvesse acordo

Face ao protecionismo de Donald Trump e indo ao encontro do aviso que deixou sobre o tema, a Comissão Europeia aprovou, hoje, o primeiro conjunto de medidas de retaliação para combater as taxas americanas. Segundo a informação avançada pela imprensa, as taxas começarão a ser cobradas a partir de 15 de abril.

A proposta foi aprovada por 26 países, tendo apenas a Hungria votado contra.

Além disso, apesar de ter sido revelado um pacote de resposta que visava uma série de bens, com um leque de 1700 produtos americanos estipulados, a lista final ainda não foi divulgada.

Na segunda-feira, Maros Sefcovic, comissário da UE para o comércio e a segurança económica, informou que o bloco começaria a cobrar a primeira parte das taxas sobre as importações dos EUA a partir de 15 de abril, com um segundo conjunto de medidas a ser imposto a 15 de maio.

Segundo a CNBC, citando Sefcovic, durante uma conferência de imprensa, as taxas americanas estão a afetar 380 mil milhões de euros de exportações da Europa para os Estados Unidos, o que representa cerca de 70% do total das exportações.