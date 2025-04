Com o mercado das ações numa oscilação inquietante, digna apenas dos corajosos, o fundador da Barstool Sports questiona: "Se a Bitcoin é independente do dólar, porque segue o mercado de ações?".

Em dezembro, a Bitcoin surpreendeu o mundo financeiro, após atingir o marco do 100 mil dólares. Apesar de os entusiastas aguardarem esse momento, prevendo-o, a subida galopante da criptomoeda impressionou o mercado.

Na altura, a eleição de Donald Trump promoveu um crescimento de 45%, com o mercado confiante de que o novo Governo dos Estados Unidos, a entrar na Casa Branca em janeiro, proporcionaria um ambiente favorável à moeda criptográfica.

Entretanto, a governação de Donald Trump parece não estar a ser tão positiva para a Bitcoin quanto esperado. Afinal, as taxas aduaneiras anunciadas têm promovido uma queda da criptomoeda.

Recentemente, por via do X, o franco fundador da Barstool Sports, Dave Portnoy, publicou a pergunta que não quer calar o mercado: "Se o objetivo da Bitcoin é ser independente do dólar americano e não regulamentada, porque é basicamente negociada exatamente como o mercado de ações dos [Estados Unidos] hoje em dia?".

Perto dos 88 mil dólares, o valor da Bitcoin caiu para menos 83 mil dólares, após o anúncio das taxas aduaneiras, seguindo a tendência bolsista.

Por que motivo a Bitcoin parece seguir o mercado das ações?

As respostas em relação a potenciais motivos foram muitas, desde a relação institucional da Bitcoin às emoções. Relativamente a esta última, o presidente executivo da MicroStrategy, Michael Saylor, apontou que "em tempos de pânico, as pessoas vendem o que podem, não o que querem".

A Bitcoin é negociada como um ativo de risco a curto prazo, porque é o ativo mais líquido, vendável, 24 horas por dia, 7 dias por semana na Terra.

Em resposta, um utilizador perguntou a Dave Portnoy o que venderia primeiro, caso precisasse de pagar a renda: "Ações da Apple ou as carteiras de criptografia?".

Outro, que respondeu de forma sarcástica, disse "dia 1 do mercado em baixa: Portnoy descobre o que significa correlação".

As opiniões dividir-se-ão, mas, na perspetiva do diretor-executivo da Gerber Kawasaki, Ross Gerber, "os movimentos de preços da Bitcoin estão relacionados com o sentimento: "Risco em alta, em alta. Risco em baixo, para baixo".