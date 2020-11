Twitter diz que dará uma conta @POTUS a Joe Biden no dia da posse

Donald Trump durante os 4 anos como presidente dos Estados Unidos da América usou e abusou da sua conta do Twitter. Esta era cada vez mais a voz do Presidente na verdade e na mentira. Aliás, por várias vezes esta rede social teve de assinalar e limitar as mensagens de Trump quando violava as regras com desinformação. Assim, quando este braço de ferro terminar, entre Trump e os resultados das eleições que deram a vitória a Joe Biden, o novo presidente terá uma conta @POTUS.

O Twitter disse na sexta-feira que entregará o controlo da conta @POTUS à nova administração de Biden no dia da posse.

Conta do Twitter do Presidente dos Estados Unidos da América

A conta @POTUS é a conta oficial do Presidente dos Estados Unidos e é separada da conta @realDonaldTrump que Trump usa para twittar. Conforme disse Nick Pacilio, porta-voz do Twitter, isso também se aplica a cerca de uma dúzia de contas da Casa Branca, incluindo as contas @FLOTUS e @PressSec.

O Twitter está a preparar-se ativamente para apoiar a transição das contas institucionais do Twitter da Casa Branca no dia 20 de janeiro de 2021. Como fizemos para a transição presidencial em 2017, este processo está a ser feito em estreita consulta com a Administração Nacional de Arquivos e Registos.

Referiu Pacilio num comunicado.

Um arquivo da conta @POTUS de Obama pode ser encontrado sob o identificador @POTUS44.

Reset à conta e começa tudo do zero

Seguramente que o novo utilizador da conta não quererá ter um legado tão pesado na sua conta do Twitter. Como tal, as contas que vão transitar de mãos serão então repostas a zero mensagens no dia da tomada de posse. Apesar das eleições já terem escrutinado um vencedor, Trump ainda declara que houve fraude nos resultados e que ele foi o real vencedor.

Conforme conhecemos Donald Trump, este irá continuar a usar a sua conta do Twitter. Contudo, este não irá manter “alguns privilégios” que tem como Presidente dos EUA. A conta @realDonaldTrump tem 88 milhões de seguidores, número que supera largamente os 32 milhões da conta @POTUS ou mais ainda da conta @JoeBiden que tem pouco mais de 19 milhões.