MeowTalk: A app que permite comunicar com o seu gato

Hoje em dia existem apps para tudo e mais alguma coisa. Muitas delas são para acesso a serviços online, mas há também ideias muito interessantes. Já pensou ter uma app para conseguir comunicar com o seu gato?

Um antigo engenheiro da Amazon criou a app MeowTalk! Saiba como funciona.

Se tem um gato tem de instalar a app MeowTalk

Javier Sánchez, ex-engenheiro da Amazon, pretende acabar com o grande dilema de muitas famílias com uma app que permite traduzir uma ampla gama de expressões felinas. O engenheiro revelou também que em breve lançará uma app para cães.

A app chama-se MeowTalk e, segundo o próprio engenheiro numa entrevista, a base dos seus conhecimentos surgiram da experiência com a Alexa, a assistente virtual da Amazon. Javier Sánchez refere que os gatos têm uma série de “expressões” básicas como fome, sentir dor ou ser feliz, e que a app é capaz de avisar o dono quando isso acontece.

Obviamente que os algoritmos presentes na app não são 100% confiáveis. No entanto, os utilizadores podem modificar as “traduções” de acordo com as reações dos seus gatos. Para isso, é possível gravar o miar do gato para que a app possa interpretar. Se não for o resultado esperado, o utilizador pode sempre associar esse estado ao verdadeiro estado do gato.

Veja a app em funcionamento em vídeo…

Neste momento, a app está disponível apenas em inglês, mas espera-se que num futuro próximo seja compatível com mais idiomas. Se tiver coragem de experimentar, conte-nos as vossas experiências e resultados.