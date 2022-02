Toyota começou os testes de um comboio movido a hidrogénio com 140 km de autonomia

Embora os modelos de transporte elétricos sejam amplamente mencionados, as fabricantes estão a “apalpar terreno” e a perceber como poderão alimentar os meios de transporte da melhor forma. Isto, indo ao encontro da necessidade de diminuição das emissões de gases com efeito de estufa.

Agora, a Toyota começou os testes do Hybari, um comboio movido a hidrogénio com uma autonomia de 140 quilómetros.

As fabricantes têm ponderado o desenvolvimento de células de combustível de hidrogénio, para alimentar meios de transporte pesados. Neste caso, a proposta da Toyota tem o nome de Hybari (HYdrogen-HYBrid Advanced Rail for Innovation) e já foi testada no Japão.

Além da Toyota, envolve também a empresa ferroviária JR East e o fabricante de componentes Hitachi. A primeira é responsável pelo desenvolvimento dos sistemas de células de combustível de hidrogénio e pelo armazenamento. A última irá desenvolver o sistema de propulsão elétrica.

O Hybari da Toyota percorreu os seus primeiros quilómetros no dia 6 de fevereiro, indo da linha Nambu, na cidade de Kawasaki, até à estação Musashi-Nakahara. O grande teste com o primeiro protótipo da série FV-E991 está programado para começar no início de março. Esse viajará entre Hamakawasaki e Shitte, e entre Shitte e Musashi-Nakahara.

O comboio será 100% elétrico, será capaz de atingir uma velocidade máxima de 100 km/h, e terá a capacidade de percorrer cerca de 140 quilómetros, graças aos cinco reservatórios que armazenarão 51 litros de hidrogénio. Será um modelo regional que garantirá uma opção mais sustentável às viagens de curta duração.

Especificamente, o comboio será equipado com quatro células a combustível de eletrólito de polímero sólido da Toyota, de 60 kW cada, e duas baterias de lítio Hitachi de 120 kWh de capacidade por unidade. Estas serão utilizadas para alimentar os motores com a energia proveniente das células, bem como para aproveitar a energia da travagem regenerativa.

Leia também: