Hyundai suspende o desenvolvimento de carros a células de combustível de hidrogénio

Apesar de ser uma opção que muitos têm como viável, nos últimos anos, várias fabricantes decidiram abandonar o desenvolvimento de carros a células de combustível de hidrogénio. Desta vez, o anúncio partiu da Hyundai: a marca Genesis congelou o desenvolvimento do seu primeiro carro movido a hidrogénio.

O lançamento do modelo estava programado para 2025.

Atualmente, uma boa parte das fabricantes concorda que as células de combustível de hidrogénio poderiam desempenhar um papel importante no setor dos transportes pesados, embora considere que nos automóveis de passageiros a tecnologia dominante será a das baterias.

Ainda assim, nos últimos anos, várias marcas decidiram abandonar o desenvolvimento de carros movidos a hidrogénio, como a Honda e a Mercedes-Benz. Aliás, mesmo a Toyota, que durante muito tempo defendeu esta solução, está ciente de que continuará a ser uma tecnologia minoritária.

Em termos de automóveis de passageiros, não penso que a célula de combustível seja uma oportunidade significativa, honestamente. Estamos a falar de alguns milhares de unidades por ano.

Disse, recentemente, Matt Harrison, CEO da Toyota Motor Europe.

Hyundai também está a afastar-se da célula de combustível de hidrogénio

De acordo com novas informações, a Hyundai também deixará para trás, pelo menos para já, as células de combustível de hidrogénio. Afinal, a marca Genesis congelou o desenvolvimento do seu primeiro carro a hidrogénio devido a limitações tecnológicas.

Segundo a imprensa sul-coreana, o modelo, cujo lançamento estava previsto para 2025, não conseguiu alcançar os resultados esperados durante os testes das suas novas células de combustível de terceira geração.

A par do anúncio que fez há uns dias – o encerramento do seu departamento de desenvolvimento de motores de combustão interna, em Namyang, Coreia do Sul -, a Hyundai mostra que está, efetivamente, a concentrar os seus esforços nos carros elétricos, seguindo a tendência do mercado.

