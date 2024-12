Tesla é processada por uma morte causada pela “deturpação” da capacidade do Autopilot

A Tesla está a ser processada pela família de um condutor que morreu numa colisão em 2023, alegando que a culpa foi da "deturpação fraudulenta" da tecnologia do Autopilot por parte da empresa.

Genesis Giovanni Mendoza-Martinez morreu ao volante de um Tesla Model S, num acidente em Walnut Creek, na Califórnia. O irmão, Caleb, que seguia no mesmo carro, ficou gravemente ferido.

O incidente envolveu um Modelo S 2021, que colidiu com um camião de bombeiros estacionado enquanto o motorista usava o Autopilot da Tesla.

Em outubro, a família Mendoza processou a Tesla, no Condado de Contra Costa. No entanto, nos últimos dias, a Tesla transferiu o caso do tribunal estadual para o tribunal federal no Distrito Norte da Califórnia.

Segundo os advogados da família Mendoza, a Tesla e o seu diretor-executivo exageraram ou fizeram falsas alegações sobre o sistema Autopilot durante vários anos, de modo a "gerar entusiasmo sobre os veículos da empresa e, assim, melhorar a sua condição financeira".

Além disso, mencionaram tweets, publicações no blog da empresa e comentários em chamadas de resultados e em entrevistas à imprensa.

Em resposta, os advogados da Tesla afirmaram que os "atos negligentes e/ou omissões" do condutor foram os culpados pela colisão e que "a confiança em qualquer representação feita pela Tesla, se for o caso, não foi um fator substancial" para causar danos ao condutor ou ao passageiro.

Mais do que isso, defenderam que os automóveis e sistemas da Tesla têm um "design razoavelmente seguro", em conformidade com as leis estatais e federais.

Situação de morte devido ao Autopilot não é caso único

Atualmente, existem pelo menos 15 outros casos ativos centrados em queixas semelhantes, que envolvem incidentes da Tesla em que o Autopilot ou o Full Self-Driving (FSD) foram utilizados imediatamente antes de um acidente fatal ou com ferimentos. Três desses processos foram transferidos para tribunais federais.

O acidente que motivou o processo aberto pela família Mendoza integra uma investigação mais ampla sobre o Autopilot da Tesla, a ser conduzida pela National Highway Traffic Safety Administration, iniciada em agosto de 2021.

Durante esta investigação, a Tesla fez alterações nos seus sistemas, incluindo uma série de atualizações de software over-the-air.

Desde 2014 que o diretor-executivo da Tesla promete aos investidores, bem como aos clientes, que os carros da fabricante serão, em breve, capazes de funcionar de forma autónoma, sem um humano ao volante.

