O Autopilot da Tesla tem sido uma fonte de problemas para a marca. Apesar de ser par muitos uma das suas mais importantes funcionalidades, pensa-se que este sistema de condução autónoma tem causado inúmeros acidentes.

Estando a ser avaliado por diversas entidades responsáveis pela segurança rodoviária, surge agora uma informação relevante. Segundo o diretor de software da Tesla, um dos primeiros vídeos de condução do Autopilot foi encenado.

Vídeo de condução do Autopilot foi encenado

Há vários anos que a Tesla mostra vídeos onde o seu sistema Autopilot tem vindo a mostrar as suas capacidades. Este não é ainda uma função que esteja lançada de forma oficial, estando ainda limitado a utilizadores de carros da marca que estejam dispostos a testar o que vem sendo desenvolvido.

A novidade, e que coloca em causa muito do que a Tesla tem vindo a mostrar, veio de uma informação do diretor de software da marca. Numa declaração num julgamento, revelou que um dos primeiros vídeos sobre o Autopilot, revelado em 2016, foi na verdade encenado.

Tesla alimentou a rota a ser seguida pelo carro

O video em causa, e que pode ser visto acima, pretendia mostrar as capacidades que o sistema da Tesla já teria, mas na verdade foi preparado. Todas as supostas decisões de condução, para garantir a melhor rota, foram alimentadas antes no sistema, com o mapeamento 3D de uma rota predeterminada de uma casa em Menlo Park, Califórnia, até a sede da Tesla em Palo Alto.

A piorar esta situação, está uma declaração inicial no vídeo, a declarar as condições em que o vídeo é gravado. Nessa informação é mostrado que "a pessoa no banco do condutor só está lá por motivos legais" e que "não está a fazer nada. O carro anda sozinho."

Há dúvidas se o condutor estava a controlar a travagem

Para além do Autopilot da Tesla não era capaz de prever rotas dinâmica, foi ainda revelado que a versão usada não tinha capacidade de lidar com semáforos. Esta foi mostrada no vídeo, mas não fica clara como esta parte da condução foi realizada sem aparente intervenção do condutor.

Apesar de poder parecer apenas um pormenor, esta situação pode causar problemas à Tesla no futuro. É a confirmação de que o Autopilot tem estado longe do que a marca promete e o que o seu CEO tem mostrado, como fez no momento do lançamento desta suposta demonstração do sistema de condução autónoma da marca.