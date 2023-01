Mesmo não sendo o browser mais usado na Internet, o Edge da Microsoft tem vindo a ganhar terreno e a apresentar-se como uma das propostas mais interessantes. Este está integrado de forma muito direta com o Windows e isso em muitos casos é uma vantagem.

A Microsoft tem dado a esta sua proposta alguns argumentos, para o tornar mais rápido, em especial no arranque. Para isso tem o Edge sempre a correr em segundo plano, o que em alguns casos pode levar a consumos elevados. Assim, saiba como parar o Edge de estar em segundo plano e conseguir poupar recursos no Windows

Poupar recurso no browser da Microsoft

Agora que o Internet Explorer terminou, o Edge vai certamente ganhar um fôlego muito maior e conquistar ainda mais quota de mercado. Este é agora o browser de facto do Windows e tem ainda mais plataformas onde pode ser usado, algo que a Microsoft apostou.

Com novidades e melhorias, o Edge consegue se mais rápido no seu arranque e no acesso às páginas web. Para o conseguir, a Microsoft coloca este browser a ser executado, mesmo quando o utilizador termina a sua utilização. Assim, este está sempre disponível para ser usado.

Deixar de ter o Edge em segundo plano

Este comportamento nem sempre é desejado, uma vez que o Edge está constantemente a consumir recursos, que poderiam ser usados em outros processos. Este comportamento pode ser alterado, bastando para isso abrir as definições do browser da Microsoft.

No Edge, devem abrir o menu (3 pontos horizontais à direita) e escolher a opção Definições. Aqui dentro, os utilizadores devem procurar do lado esquerdo o separador Sistema e desempenho. Devem selecionar esta entrada e depois procurar a zona Sistema.

Simples mudar a configuração presente

Aqui dentro, os utilizadores vão encontrar a opção "Continuar a executar extensões e aplicações em segundo plano quando o Microsoft Edge for fechado". Esta deverá estar ativa, bastando desativar e reiniciar o browser.

Nesse momento, o Edge irá realmente ser fechado e todos os seus processos terminados. Assim, poupa recursos e até bateria. Será também simples reverter esta configuração, bastando repetir estes passos e ativar a opção.