O WhatsApp e a sua equipa de programadores tÊm mostrado estar muito ativos na criação de novidades. Estas querem tornar o serviço de mensagens da Meta ainda mais interessante e mais útil para os utilizadores.

Uma das últimas descobertas veio mostrar que está a ser preparada uma nova capacidade, associada aos backups e à migração de conversas sem usar o Google Drive ou o iCloud. O WhatsApp quer tornar este processo simples e rápido, sem depender da Internet ou de serviços Cloud.

Mais novidades a caminho deste serviço da Meta

São muitas as novidades que se sabem estar a ser preparadas de forma muito discreta e em testes privados dentro das equipas do WhatsApp. Estas começam a surgir de forma gradual para que possam ser exploradas e passarem a ser usadas de forma constante.

Uma das medidas que está a ser preparada foca-se em ser usada como um complemento ao serviço de backups que o WhatsApp já oferece aos utilizadores. Este assenta nos serviços Cloud dos sistemas operativos móveis, para simplificar.

Será mais simples migrar conversas no WhatsApp

Claro que isso traz a necessidade de haver uma ligação à Internet e o acesso à conta do serviço Cloud de onde se quer importar as conversas. A ideia da última novidade é eliminar essas necessidades e permitir a migração de conversas diretas entre dispositivos.

Por agora, e do que é visto, esta novidade está a ser desenvolvida e testada ainda só no Android, onde o acesso ao Google Drive vai deixar de ser necessário. Com a leitura de um simples código QR na interface do WhatsApp, dois smartphones próximos podem transmitir as conversas entre si.

Só o Android recebe esta independência da Cloud

A escolha parece ainda só assentar no Android para essa migração de conversas, devendo em breve ser alargada ao iOS. A mais recente descoberta mostra alterações na interface que dará acesso a esta funcionalidade, que se espera estar acessível em breve para os utilizadores.

Com a chegada da utilização da mesma conta do WhatsApp em vários dispositivos, esta migração de conversas poderá simplificar todo o processo. Os utilizadores podem mais facilmente mudar de smartphone ou adicionar um novo, movendo os seus backups de forma direta e ponto a ponto, sem qualquer ligação à Internet ou a um serviço Cloud.