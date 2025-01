Elon Musk afirma: Tesla vai lançar um serviço de condução autónoma em Austin, em junho

O CEO da Tesla, Elon Musk, afirmou na quarta-feira que a sua empresa lançará um serviço de robotáxis pago em Austin, no Texas, utilizando a sua própria frota a partir de junho - o mais recente numa longa lista de promessas que ainda não cumpriu em relação à autonomia.

Durante uma chamada de resultados, Musk disse que não haverá motoristas nos carros e que estes utilizarão a versão "não supervisionada" do seu software Full Self-Driving (FSD), ainda por lançar. Também afirmou que espera que o software FSD não supervisionado seja lançado para proprietários na Califórnia e "muitas regiões dos EUA" este ano.

No entanto, Musk disse que a ideia de os proprietários adicionarem os seus próprios carros à frota de transporte da Tesla não acontecerá até pelo menos o próximo ano.

Musk chamou a 2025 "talvez o ano mais importante na história da Tesla"

Musk sugeriu pela primeira vez a ideia de iniciar um serviço pago de condução autónoma em outubro, quando a Tesla revelou o seu protótipo Cybercab específico para esse fim, que não possui volante nem pedais. Na altura, afirmou que a Tesla pretendia lançar uma versão inicial do serviço de transporte no Texas e na Califórnia em 2025, utilizando Models Y e Models 3.

A Bloomberg noticiou recentemente que a Tesla estava em conversações com autoridades da cidade de Austin para concretizar esse objetivo.

Musk afirmou na quarta-feira que a Tesla está "a dar os primeiros passos com cautela, apenas para garantir que tudo está em ordem", mas não ofereceu mais detalhes sobre o que isso significa. Afirmou que a Tesla tem estado a testar o desempenho do software FSD não supervisionado nas instalações da fábrica no Texas, um local muito menos complexo do que um ambiente do mundo real.

Depois, colocamos mais alguns passos, depois colocamos um pé na água, com a segurança do público em geral e dos ocupantes do carro como prioridade máxima.

Disse ele.

Musk afirmou que a Tesla está "à procura de um nível de segurança significativamente superior à média dos condutores humanos", mas não especificou como está a fazer essa medição.

A empresa tem publicado há muito tempo um "relatório de segurança de veículos" no seu site que partilha o número de quilómetros percorridos entre acidentes no Autopilot, o seu software de assistência ao condutor menos capaz. A empresa compara esse número com uma figura global de acidentes governamentais para condutores humanos.

No entanto, existem várias questões com esta comparação. Grande parte da condução com Autopilot ocorre em autoestradas e não em ruas convencionais. A Tesla também não fornece detalhes sobre as condições ou gravidade desses acidentes.

