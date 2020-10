O braço de ferro entre o Spotify e a Apple parece estar a agravar-se. Depois das reclamações sobre as taxas e sobre a forma como a Apple gere a concorrência dentro do seu ecossistema, agora o serviço de música streaming sueco “ameaça” alguns serviços. A empresa poderá deixar de dar suporte a software que se dedique a transferir listas de reprodução do Spotify para outros serviços, como o Apple Music.

Os criadores destas ferramentas estão a ser informados de que o seu acesso ao SDK do Spotify será revogado.

Spotify versus Apple Music… aquece a “guerra surda”

A opinião dos responsáveis do Spotify é que a Apple “ameaça a liberdade coletiva de ouvir, criar e conectar”. Assim, o Spotify supostamente começou a notificar os programadores que deixam de poder transferir listas de reprodução para outros serviços.

Um exemplo foi o caso do SongShift, uma empresa que tem software para transportar listas de reprodução do Spotify para outros serviços de streaming. Segundo eles, o serviço foi instruído a terminar tais transferências ou corre o risco de perder acesso ao SDK do Spotify.

Infelizmente, a partir do SongShift v5.1.2, [os utilizadores] não poderão mais criar transferências do Spotify para outro serviço de música. Compreendemos que será uma deceção para muitos de vocês. Gostaríamos de não precisar. Então porquê? A equipa da plataforma de programadores do Spotify entrou em contacto e informou-nos que precisaríamos remover a transferência do seu serviço para um serviço de música concorrente ou teremos o nosso acesso à API revogado devido à violação de TOS. Embora esta não seja a notícia que gostaríamos de ouvir, respeitamos a sua decisão.

Empresa ainda não declarou publicamente esta sua imposição?

Até ao momento que escrevemos esta notícia, ainda não há conhecimento que o serviço de música streaming sueco tenha divulgado publicamente novidades sobre imposição. Até porque, desde 2018, nas condições do serviço já referia algo nesse sentido:

Não transfira conteúdo do Spotify… para outro serviço de música que concorra com o Spotify…

Informação que consta no contrato de programador do serviço de música streaming.

No entanto, embora o SongShift pareça ser o único programador a receber tal aviso de forma formal, outros parecem estar a preparar-se para isso. Há relatos que já apareceram comunicações no serviço TuneMyMusic – embora este mesmo aviso não possa ser encontrado atualmente no site da empresa. Além deste, o serviço similar FreeYourMusic disse no Twitter que continuará a fazê-lo, uma vez que “usamos um método diferente (deixámos de usar o seu SDK oficial)”.

Portanto, o serviço de música streaming concorrente do Appel Music parece que quer vedar ao serviço da Apple uma transferência das listas para “desmotivar” o utilizador a trocar de serviço. Esta novela promete e ambos os serviços vão usar as suas armas.

Leia também: