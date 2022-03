SpaceX enviou mais 48 satélites Starlink para o espaço e tem já mais de 2 mil em órbita

A SpaceX efetuou o seu 10.º lançamento em 2022 e colocou no espaço mais um conjunto de 48 satélites Starlink. Com mais este último carregamento a empresa de Elon Musk chega à cifra dos 2 mil satélites colocados em órbita.

O CEO da empresa já havia referido que os envios teriam de aumentar para a empresa conseguir atingir os seus objetivos. E este décimo mantém o ritmo de lançamentos anteriormente planeados, que era de uma missão a cada semana. Estas últimas semanas ficam também marcadas pelo apoio da empresa à Ucrânia.

2.000 satélites a fornecer Internet Starlink

O projeto Starlink tem como objetivo desenvolver uma constelação de satélites de baixo custo e alto desempenho. Cada satélite Starlink pesa aproximadamente 260 kg e possui um design de painel plano com múltiplas antenas de alto rendimento e um único painel solar.

À boleia de um Falcon 9, a SpaceX lançou para o espaço mais um bloco de 48 satélites de Internet Starlink nesta quarta-feira.

A missão designada Starlink 4-10, imitou os recentes lançamentos Starlink da SpaceX da Costa Espacial da Florida. O foguete Falcon 9, alimentado por nove motores Merlin 1D, dirigiu-se para o sudeste da Estação da Força Espacial do Cabo Canaveral.

Sobrevoando o Oceano Atlântico, o propulsor do primeiro estágio do foguete desligou os seus motores principais e separou-se do estágio superior do Falcon 9 em T+plus 2 minutos e 34 segundos. Enquanto o segundo estágio entrou em órbita com os 48 satélites Starlink, o primeiro estágio voltou à Terra para um pouso no navio drone da SpaceX “A Shortfall of Gravitas” estacionado no nordeste do Atlântico das Bahamas.

O Falcon 9 libertou as unidades 66 minutos após o lançamento, tendo como alvo uma órbita entre 305 a 317 km de altitude. Alguns minutos depois, a SpaceX confirmava a libertação dos satélites.

As unidades posicionaram-se, expandiram o seu painel e estarão já a organizar-se na órbita operacional de 540 km de altitude.

Starlink a funcionar na guerra da Ucrânia

Com a destruição das comunicações, depois dos bombardeamentos dos russos, Mykhailo Fedorov, vice primeiro-ministro e ministro da Transição Digital da Ucrânia, fez um desafio a Elon Musk e o magnata da SpaceX concedeu o pedido. Fedorov pedia que Elon Musk disponibilizasse Internet da Starlink e, em poucas horas, o serviço da Starlink ficou disponível na Ucrânia.

Musk informou também que os terminais da Starlink, para acesso à Internet na Ucrânia estariam a caminho... e esses também já chegaram ao destino. Veja a foto!

Como as antenas começaram a ser um alvo dos ataques, Musk alertou para que os utilizadores tivessem cuidado. Além disso, o serviço foi melhorado para dar uma utilização mais eficiente. Foi ativado o roaming entre satélites, o que passa a permitir que as antenas com pouco sinal possam ser usados em movimento.

Os terminais deste serviço de acesso à Internet foram ajustados para que possam ser usados com um simples isqueiro de um carro.