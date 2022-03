PAC-MAN MUSEUM+, ideal para todos os fãs de PAC-MAN

O mítico PAC-MAN está prestes a ganhar uma nova vida, quando for lançado PAC-MAN MUSEUM+, uma nova coletânea com alguns dos seus melhores jogos.

A Bandai Namco já anunciou a data de lançamento desta verdadeira celebração do eterno jogo.

É um daqueles exemplos claros de como há jogos que perduram no tempo e que, pelo seu valor emocional (e de entretenimento) são imortais. PAC-MAN é uma das figuras incontornáveis da História dos Videojogos, tendo nascido na distantes década de 80 do século passado.

Muitos têm sido os jogos que, ao longo dos anos têm mantido vivo esta pequena figura amarela (que mais se assemelha a um smile de perfil) e que come pontos coloridos e frutas, enquanto foge de uns glutões em labirintos mais ou menos complexos.

Agora, passados mais de 40 anos sobre o seu nascimento, a Bandai Namco vai lançar uma verdadeira celebração à vida e resiliência deste pequeno personagem, com PAC-MAN MUSEUM+. Na realidade trata-se da segunda celebração pois já tinha sido lançado em 2014 a primeira coletânea.

PAC-MAN MUSEUM+ é uma compilação de 14 dos melhores títulos do vasto mundo de PAC-MAN que vai desde os jogos de labirinto originais a jogos de puzzle e plataformas.

Nesta coletânea, os jogadores poderão desbloquear diversas personalizações para o arcade do jogo, o que, jogando mais e completando missões em cada um dos 14 títulos ganham moedas para gastar mais tarde. Poderão obter arcades, decorações, papéis de parede e muito mais para criar a sua própria e única arcade, onde uma juke box também estará disponível para o toque musical muito pessoal.

Além de personalizar o arcade, os jogadores poderão ainda obter um bónus de Lançamento que inclui cinco figuras que podem ser exibidas nos seus árcades virtuais. Finalmente, os jogadores podem conectar-se com a sua rede e juntar-se aos rankings mundiais para comparar pontuações para terem uma experiência mais desafiante.

O PAC-MAN MUSEUM+ chegará à Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PCs (suporta a Xbox Play em qualquer lugar) a 27 de maio de 2022, enquanto o jogo também será compatível com PlayStation 5 e Xbox Series X|S e será jogável com o Xbox Game Pass a partir desta data.