Reino Unido obrigará que casas novas tenham um ponto de carga para elétricos

O governo do Reino Unido já anunciou que quer acabar com a venda de carros a gasolina e diesel, até 2030. Agora, a nova iniciativa exigirá que as casas que sejam construídas a partir do próximo ano possuam pontos de carga para veículos elétricos.

A nova legislação deverá ser parte da estratégica britânica para reduzir as emissões de dióxido de carbono.

De forma cada vez mais comum, os países estão a direcionar medidas para a redução das suas emissões de dióxido de carbono. No caso do Reino Unido, por exemplo, embora os críticos recordem que não existe um plano concreto para o conseguir, o governo já anunciou que pretende acabar com a venda de carros a gasolina e diesel, até 2030.

Mais do que isso, sabe-se agora que o primeiro-ministro britânico deverá anunciar, em breve, que as casas que sejam construídas a partir do próximo ano deverão, obrigatoriamente, garantir pontos de carga para veículos elétricos. De acordo com o Sky News, além das novas casas, as propriedades que sofram “grandes remodelações” também serão forçadas a incluir pontos de carga.

Então, as novas medidas aplicar-se-ão, tanto a casas, como a edifícios não residenciais, e a renovações em propriedades com mais de 10 lugares de estacionamento. Os pontos de carga futuramente instalados serão utilizados para o carregamento de veículos totalmente elétricos, bem como veículos híbridos plug-in.

Reino Unido quer ser um líder mundial verde

A nova iniciativa do Reino Unido deverá ser parte da estratégia do país para reduzir as emissões de dióxido de carbono e, dessa forma, conseguir ser um líder mundial em questões de sustentabilidade ambiental.

Aliás, este ano, as vendas de carros elétricos aumentaram 107%, em relação ao primeiro semestre do ano passado, ao mesmo tempo que as vendas de carros de combustão caíram 34%. Recorde-se que, de acordo com o The Times, por prever a venda de milhões de carros elétricos, o governo do Reino Unido já propôs que os pontos de carga sejam, obrigatoriamente, desligados aquando dos picos de procura.

