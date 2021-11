Black Friday ou apenas uma sexta-feira normal? Recondicionados podem ser uma opção

Quando falamos em Black Friday surge sempre na ideia um dia de grandes descontos em milhares de produtos um pouco por todas as lojas. No entanto, sabemos também que muitas começam a aumentar os preços antecipadamente, para depois, em produtos estratégicos, lhes aplicarem "grandes descontos". Sem artimanhas e sempre com bons preços associados, os recondicionados podem ser uma opção para ter acesso a um equipamento de qualidade a qualquer dia.

Por isso, para algumas lojas, o conceito de Black Friday acontece o ano todo, sendo a próxima sexta-feira só mais um dia normal.

A compra de um smartphone de topo, dos melhores earbuds do mercado ou de um tablet para tornar as tarefas do dia a dia mais produtivas é, acima de tudo, um investimento para muitas pessoas. Aplicar o dinheiro em material de qualidade tem que ser uma decisão ponderada. No entanto, o conceito de Black Friday, promove tudo menos compras ponderadas.

O mês de novembro destaca-se com um grande volume de vendas, não só motivadas pela aproximação ao Natal, mas por ser um mês onde são feitos grandes descontos. A Black Friday que acontece no próximo dia 26 de novembro, antecede o dia de Ação de Graças, com grande importância nos Estados Unidos, e a sua génese está no escoar de stocks das lojas, dando início a uma nova temporada de vendas.

Com a globalização deste conceito, já são muitas as lojas que têm todo mês campanhas promocionais. Outras preferem ter todo o ano, produtos a preços baixos e competitivos.

A Back Market é uma loja especializada na venda de recondicionados, que tem uma vasta gama de produtos disponíveis e que, nesta sexta-feira negra, garante que terá os seus produtos com preços muito interessantes, sem pressas ou restrições de um dia. A Black Friday será, por isso, uma "normal friday".

Assim, deixamos-lhe sugestões de produtos Apple recondicionados que pode aproveitar nesta Black Friday, ou em qualquer dia do ano.

iPhone 11 Pro

O iPhone 11 Pro é um smartphone que consegue, hoje, garantir um desempenho muito bom, com uma qualidade fotográfica excecional, garantida por um módulo de câmaras triplo com sensores de 12 MP.

O seu ecrã Super Retina XDR OLED tem 5,8" e uma resolução de 1125 x 2436 píxeis. Vem equipado com o processador Apple A13 Bionic e as atualizações do sistema operativo são garantidas pela marca por muitos anos.

Este smartphone pode ser comprado com 64 GB, 256 GB ou 512 GB de armazenamento, em diversas cores e em estados de conservação diferentes. Neste caso a Back Market garante que apenas são comercializados produtos em bom estado, em muito bom estado ou como novos.

iPhone 12 Pro

O modelo de iPhone lançado no ano passado tem melhorias significativas em relação ao modelo 11 Pro, tanto ao nível de desempenho, como fotográfico e até mesmo em termos de autonomia.

O seu ecrã é de 6,1" com tecnologia Super Retina XDR OLED e o processador já é um Apple A14 Bionic (5 nm). Também neste caso temos câmaras com 12 MP (Wide, telefoto, ultrawide) e ainda um sensor LiDAR para melhorar as funcionalidades de realidade aumentada e mesmo a captação de fotos com efeito desfocado.

O iPhone 12 Pro pode ser encontrado nas cores azul pacífico, grafite, prateado e dourado, com 128 GB, 256 GB ou 512 GB. É o comprador que define se quer pagar um pouco mais para ter um smartphone como novo, ou se não se importa de ter um modelo em bom estado, que pode apresentar riscos ligeiros e algumas marcas que não afetam de todo a utilização ou desempenho.

AirPods Pro

Os AirPods Pro são dos melhores earbuds do mercado. Aliás, os auriculares da Apple são mesmo dos mais vendidos em todo o mundo e garantem uma excelente qualidade de reprodução de som, som tecnologias associadas como som espacial, cancelamento ativo de ruído, modo transparência e muito mais.

iPad Pro

O iPad Pro é muito mais do que um tablet. Este equipamento, em termos de desempenho é capaz de executar tarefas tal como um computador portátil, nomeadamente, é competente para edição de vídeo, áudio, fotos ou até para programar.

O modelo de 2018 vem equipado com o processador Apple A12X Bionic (7 nm), tem um ecrã de 11 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz. Permite acoplar um teclado e ainda é compatível com caneta Apple Pencil.

O iPad Pro está disponível nas cores cinzento sideral e prateado, em bom estado e como novo.

Existem muitos outros dispositivos recondicionados disponíveis na Back Market, tanto da Apple como de outras grandes marcas, onde são garantidos preços baixos e promoções durante todo o ano.

Normal Friday da Back Market