Ford escolhe Reino Unido para a produção de componentes de carros elétricos

As fabricantes estão a investir no desenvolvimento de carros elétricos e na inovação dos seus modelos, conforme temos acompanhado. Então, a Ford, por exemplo, escolheu o Reino Unido para a produção de componentes de veículos elétricos.

Desta forma, a fabricante garante um outro meio de independência.

A Ford está a preparar-se para a sua transição elétrica, tendo definido que todos os seus automóveis de passageiros serão elétricos até 2030, na Europa, e que a sua gama comercial será, no mínimo, dois terços elétrica. Para marcar o passo desta transição, a fabricante possui modelos híbridos, micro-híbridos e híbridos plug-in.

A fábrica de Halewood, no Reino Unido, foi a escolhida pela Ford para produzir peças de carros elétricos, a partir de 2024, garantindo 500 empregos. Desta forma, a fabricante conseguirá produzir automóveis comerciais e de passageiros sem depender de terceiros.

De acordo com Kwasi Kwarteng, Minister of State for Business, este investimento da Ford "prova que o Reino Unido continua a ser um dos melhores locais no mundo para a produção de automóveis de alta qualidade".

Por forma a facilitar o processo à Ford, o governo do Reino Unido direcionou a fabricante para o Automotive Transformation Fund. Com o valor de cerca de mil milhões de euros, o fundo abriu as candidaturas no dia 20 de setembro e serão encerradas a 20 de outubro. Este pretende, juntamente com outras medidas tomadas pelo governo, garantir que todo o caos logístico e burocrático provocado pelo Brexit não prejudique a indústria automóvel do Reino Unido. Aliás, a Ford já tinha encerrado a sua produção de automóveis no país, há uns anos.

O investimento na Halewood rondará os 270 milhões de euros e garantirá à Ford a produção de componentes de veículos elétricos no Reino Unido, país onde já produz motores e caixas convencionais, exportando-os para 15 países.