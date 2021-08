Preço do ‘iPhone 13’, data do evento da Apple e outras novidades

Estamos a poucas semanas da apresentação do iPhone 13, supostamente será esse nome, até a Apple o oficializar ou não. Partindo deste princípio, o novo iPhone não vem só. Os rumores, cada vez mais "audíveis" dizem que vem acompanhado com os novos AirPods. E a data do evento?

Ano passado, a keynote "tradicional" foi no dia 15 de setembro, mas, por razões pandémicas, o evento do iPhone 12 foi mais tarde, a 13 de outubro. Desta vez, será que a Apple vai apresentar tudo no mesmo dia?

Evento Apple dia 14 de setembro?

Antes do convite oficial enviado e apresentado pela Apple, tudo gira em torno do rumor. Contudo, algumas informações, supostamente saídas de pessoas próximas à empresa, dizem que o evento de apresentação do iPhone 13 será no dia 14 de setembro.

Neste evento, a Apple irá apresentar o Apple Watch Series 7, os AirPods 3 e o novo iPhone 2020. O "iPhone 13" deverá entrar em pré-venda a 17 de setembro.

Esta data deverá permitir que os dispositivos possam começar a chegar aos clientes no dia 24 de setembro.

No que toca aos AirPods 3, estes auscultadores deverão começar a ser enviados na quinta-feira, dia 30 de setembro.

O Apple Watch Series 7 deverá ter o mesmo calendário de apresentação, pré-venda e chegada ao cliente igual ao iPhone. Este novo smartwatch da empresa de Cupertino deverá aparecer este ano com novos tamanhos de ecrã.

Referem os rumores que o Apple Watch 7 terá um modelo de 41 mm e o maior, de 45 mm.

Preço do iPhone 13

Um dos pontos interessantes nesta senda de rumores é o preço do novo iPhone 13. Este novo smartphone vem com mais tecnologia, traz o mesmo design, mas oferece um conjunto melhorado de câmaras, de bateria e estende a experiência de utilização a outros níveis, no que toca à Realidade Mista.

Tudo isto está dependente dos chips. Ora é neste ponto que tudo fica intermitente. Isto é, o mercado dos chips está com os preços a aumentar devido a uma escassez estranha.

Portanto, seguindo uma linha possível, estes poderão ser os preços do iPhone 13 para o mercado nacional:

iPhone 13 mini 64 GB - 879 euros 128 GB - 929 euros 256 GB - 1049 euros

iPhone 13 64 GB - 979 euros 128 GB - 1029 euros 256 GB - 1149 euros

iPhone 13 Pro 128 GB - 1229 euros 256 GB - 1349 euros 512 GB - 1579 euros

iPhone 13 Pro Max 128 GB - 1329 euros 256 GB - 1449 euros 512 GB - 1679 euros



Conforme já referimos, em falta de informações oficiais, estes preços e datas são ainda expectativas, como base nos rumores. Contudo, e tendo em conta o que a Apple nos habituou, as informações parecem viáveis.

