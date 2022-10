Nvidia fecha o seu escritório na Rússia e recoloca os funcionários

Incrivelmente já se passaram quase 8 meses desde que a Rússia deu início à invasão na Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022. Esta guerra já mudou o mundo como o vemos, e trouxe várias consequências em vários campos, entre eles a indústria e mercado tecnológico.

Uma das milhares de empresas a deixar de fazer negócios no país de Vladimir Putin foi a Nvidia. Mas agora a gigante das gráficas GeForce RTX anunciou o fecho do seu único escritório na Rússia e a recolocação dos seus funcionários.

Nvidia encerra o escritório na Rússia

Poucos dias depois do início da guerra, a Nvidia adiantou que havia deixado de vender os seus produtos no país invasor. No entanto, até ao momento, a fabricante norte-americana ainda mantinha a sua atividade em solo russo, através de um único escritório que originalmente contava com 300 funcionários.

Contudo, as recentes informações reveladas pela própria Nvidia nesta segunda-feira (3) indicam que esse mesmo escritório será encerrado devido à "incapacidade de manter os funcionários a trabalharem com eficiência". Como tal, a fabricante está a disponibilizar aos seus trabalhadores, sobretudo aos que aceitam serem transferidos, a possibilidade de migrarem as suas funções para os escritórios localizados noutros países.

As infomações indicam que a fabricante apenas informou os trabalhadores sobre esta decisão a 30 de setembro. Segundo o comunicado enviado pela Nvidia aos seus funcionários por e-mail:

Depois de suspendermos anteriormente os envios para o país, continuamos a manter o nosso escritório para apoiar os nossos funcionários e as suas famílias. Com os recentes desenvolvimentos, não poderemos operar definitivamente mais no local.

Para já, 240 funcionários ainda mantém os seus cargos no escritório russo, mas agora com a informação do seu encerramento, devem ponderar se querem mudar-se para outro local e manter as funções na Nvidia, ou terminarem os seus contratos de trabalho com a marca.

Segundo os detalhes, o escritório da empresa na Rússia irá encerrar oficialmente no final deste mês de outubro.