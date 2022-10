Gigantosaurus: Dino Kart, uma corrida de Karts muito especial

A Outright Games revelou recentemente que o jogo Gigantosaurus: Dino Kart, que se encontra em desenvolvimento para PC e consolas, já tem data de lançamento.

Venham conhecer um pouco mais do jogo e quando vai ser lançado.

Os estúdios britanicos Outright Games, em parceria com os estúdios franceses Cyber Group Studios, revelaram recentemente que Gigantosaurus: Dino Kart será lançado no próximo ano, em 2023.

Os Cyber Group Studios são uma equipa mais conhecida pela criação e desenvolvimento de séries de animação familiares, como, por exemplo, a que dá nome ao jogo.

Gigantosaurus: Dino Kart é baseado na série de TV de sucesso Gigantosaurus, atualmente em streaming mundial no Disney+ e Netflix e exibido internacionalmente em grandes canais como Disney Junior (mundial), France Télévisions, POP (Reino Unido), Super RTL (Alemanha), RAI yoyo (Itália), RTVE - Clan (Espanha), CCTV (China), TV Azteca (México) e NHK (Japão).

Esta série conta atualmente com 3 temporadas de 52 episódios (de cerca de 11 minutos cada), e é baseada no livro de Jonny Duddle publicado pela Bonnier Books UK Ltd, que já vendeu mais de 600.000 cópias em todo o mundo. A série acompanha as aventuras de quatro jovens dinos – Rocky, Bill, Tiny e Mazu – enquanto partem numa missão de exploração ao seu mundo, tendo de pelo caminho enfrentar os seus medos, trabalhar em conjunto para resolver problemas, aprender mais sobre o misterioso Gigantosaurus e, claro está, divertir-se.

Juntamente com o anúncio da data de lançamento do jogo, foram ainda reveladas as plataformas nas quais o jogo estará disponível: Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC e Google Stadia.

Tal como o nome indica, Gigantosaurus: Dino Kart é um jogo de corridas de Karts, mas que se passa num universo bastante descontraído e acessível, o que faz com que o jogo seja orientado para crianças e famílias (tal como a série produzida pelos mesmos estúdios).

As corridas de Dino Kart, decorrem em Cretacia num campeonato de karts cheio de ação e diversão que é quase tão grande quanto o apetite de Gigantosaurus!

Jogadores de todas as idades podem (e devem) competir contra os seus amigos e família com karts bastante imaginativos. Até quatro jogadores podem jogar juntos em multijogador de ecrã dividido, o que faz com que o jogo seja uma verdadeira aventura familiar.

Existem oito personagens diferentes à escolha dos jogadores, incluindo os famosos Bill, Mazu, Rocky e Tiny, que irão acelerar por cerca de quinze pistas em diferentes ambientes de Cretacia e que se encontram repletas de obstáculos e desafios, nas quais os próprios adversários também serão parte do desafio.

Em cada corrida, os jogadores poderão adquirir habilidades especiais com finalidades distintas e que lhes darão (ou não) a margem necessária para ganhar a corrida. Podem, por exemplo, potenciar a criação de atalhos no decorrer da corrida, ou ganhar impulso a jato extra temporariamente... tudo isto enquanto se mantém afastado do Gigantosaurus, o maior e mais feroz dinossauro da terra.

Terry Malham CEO da Outright Games referiu que "Estamos tão entusiasmados por voltar a trabalhar com a Cyber Group Studios num novo jogo Gigantosaurus - desta vez colocando os veículos icónicos dos dinos em destaque! Estamos ansiosos por ver jogadores de todas as idades a jogarem como personagens amadas no mundo de Giganotossauro no seu primeiro jogo de karts. Mal podemos esperar para partilhá-lo com todos no próximo ano!"

Por sua vez, Thierry Braille, Vice-Presidente Interactive e Videogame Division e Dominique Bourse COO da Cyber Group Studios disseram "Estamos emocionados por estarmos em equipa com os nossos amigos na Outright Games para o nosso segundo jogo com Gigantosaurus e todas as personagens amadas do programa. Estamos a aumentar a aposta com este novo jogo de vídeo que está a tornar-se uma espetacular corrida de karts!"

Gigantosaurus: Dino Kart será lançado em 2023 na Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC e Google Stadia.