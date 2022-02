Guerra na Ucrânia e os problemas energéticos: De onde vem a energia consumida em Portugal?

A Europa recebe da Rússia cerca de 40% do gás que aquece as residências e escritórios, assim como gera eletricidade em termelétricas ou manter as fábricas a funcionar. Portanto, não haverá grandes dúvidas que esta guerra trará fortes constrangimentos no que toca ao fornecimento de energia à Europa. Contudo, há países que sofrerão um impacto maior que outros. Portugal não é um país tão dependente do gás e petróleo da Rússia.

Apesar de quase dois terços da energia consumida em Portugal virem do petróleo e do gás, o país tem soluções elétricas e renováveis. Então, atualmente, de onde vem a energia que consumimos?

A invasão da Ucrânia pela Rússia mobilizou os países ao redor do globo (mas com maior incidência na Europa) numa condenação a este ato de guerra. Vários pacotes de sanções foram aprovadas e algumas estão já a castigar o país de Vladimir Putin. Contudo, esta guerra, que se espera nunca chegar a patamares do uso de armamento nuclear, trará consequências a vários níveis, principalmente no que diz respeito à energia.

O gás natural tem sido o trunfo da Rússia para controlar algumas das posições dentro da própria União Europeia. No entanto, Portugal não é assim tão dependente como é a Alemanha ou a Itália.

Portugal tem outros fornecedores e reservas de gás natural?

Segundo informações do Ministério do Ambiente e da Ação Climática em comunicado, a Rússia representa cerca de 40% das importações de gás natural (GN) da Europa.

Assim, no contexto nacional, em 2021, somente 10% das importações de GN foram provenientes da Rússia, pelo que não se antevê que uma potencial interrupção do fornecimento por parte da Rússia represente uma disrupção no fornecimento de GN a Portugal.

Além disso, Portugal vive hoje num cenário de uma maior diversificação de origens do gás natural que importa e, sendo o mercado de GN global, existem diversos fornecedores que poderão representar uma alternativa segura e viável ao GN vindo da Rússia.

No que toca ao armazenamento e às reservas, Portugal dispõe de elevados níveis de armazenamento de GN (79,2% da capacidade total), que atualmente é dos valores mais elevados da Europa em termos percentuais. Até ao momento, refere o comunicado, não se verificaram quaisquer falhas nas entregas de GN no terminal de Sines e a calendarização de fevereiro e março decorre como programado pelos agentes de mercado.

No que respeita ao Petróleo Bruto (crude) e seus Derivados, não se anteveem problemas de abastecimento, dado que Portugal não importa crude da Rússia desde o ano 2020. Os produtos intermédios que se importaram da Rússia, e que representam uma pequena fração do total, têm fornecedores alternativos no mercado internacional.

Portugal dispõe de reservas estratégicas de crude e de combustíveis (gasolina, gasóleo e GPL), os quais, no caso dos combustíveis, são suficientes para garantir o consumo nacional durante 90 dias.

Esta informação é interessante e complementa aquela que cada consumidor recebe na sua fatura do fornecedor.

Origem da produção da energia que abastece a casa dos portugueses

De forma a informar os consumidores sobre a origem da eletricidade que consome, ou melhor dizendo, quais as fontes energéticas utilizadas na sua produção, foi criado, há uns anos, um sistema de rotulagem para a eletricidade.

À semelhança do rótulo de um produto que compra no supermercado, a fatura da eletricidade, bem como a informação online das entidades envolvidas, passaram a disponibilizar informações sobre as fontes de energia associadas ao seu consumo e os impactos ambientais daí resultantes.

Em síntese, cada empresa fornecedora deve informar o seu cliente sobre:

A origem da energia consumida (carvão, gás natural, hídrica, eólica, etc.);

Os impactes ambientais associados ao consumo, designadamente as emissões de dióxido de carbono (CO2) e produção de resíduos radioativos de alta atividade.

Assim, se consultar a sua fatura deverá ver a informação sobre quais as fontes da sua energia que consumiu.

Electricity Map

De forma muito mais global, existem serviços que nos oferecem informação detalhada. Assim, recorrendo ao serviço interativo Electricity Map, que nos dá informação tempo real, temos informação rica em pormenor.

Neste serviço poderá ter toda a informação sobre quais as fontes de energia usadas para a produção de eletricidade nos mais diversos países, incluindo Portugal. O site informa também sobre a intensidade de carbono e quanto se produz de energias renováveis.

Este serviço fornece ainda um vasto leque de dados sobre a produção elétrica de cada país. Desta forma, facilmente percebemos o estado do mundo, no que toca a eletrificação a vida das pessoas.

Electricity Map