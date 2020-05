Esta pandemia tem sido um campo fértil para o aparecimento de fraudes. Há informações que revelam um crescimento exponencial no número de golpes de phishing e sites fraudulentos alavancados com a pandemia da COVID-19. Uma fraude em crescimento diz respeito a sites que vendem criptomoedas falsas da COVID-19 e carteiras de criptografia que visam desviar dados para phishing. Aliás, há mesmo um site que promete valorizar as suas criptomoedas a cada morte do vírus.

Neste primeiro trimestre de 2020, o número de ataques às pessoas por via eletrónica atingiu níveis nunca vistos.

Fraudes com criptomoedas estão a aumentar

Segundo os relatórios das empresas de segurança, cresceu exponencial o número de golpes de phishing com o argumento COVID-19. Vários ataques por SMS, vários emails com engodos de vários tipos e há depois sites que vendem criptomoedas falsas da COVID-19. Tudo para conseguir extorquir os utilizadores.

As descobertas no Relatório de estado de phishing e fraude on-line do primeiro trimestre de 2020, da Bolster, estão alinhadas com muitos outros relatórios do setor que analisam a corrida ao ouro COVID-19, por parte dos hackers, nas últimas semanas.

Por exemplo, no primeiro trimestre de 2020, a Bolster registou um crescimento exponencial em phishing e sites de fraudes. Quase um terço de todas as páginas confirmadas de phishing e falsificação estavam relacionadas à COVID-19.

Em março, os investigadores encontraram 102.676 sites relacionados a golpes médicos, com 1.092 sites a oferecer hidroxicloroquina ou a disseminar informações erradas sobre o seu uso para curar a COVID-19.

Criptomoeda que valoriza com as mortes por COVID-19?

Os golpes médicos da COVID não apenas atuam na cura, como vimos antes, mas também em verificações e empréstimos de estímulo. Os hackers também estão a atacar fortemente os trabalhadores remotos e em quarentena. Os funcionários remotos estão a usar plataformas de comunicação e colaboração mais do que nunca, levando a um aumento de 50% nos sites de phishing que exercem a prática, de janeiro a março. Os sites de phishing em streaming cresceram ainda mais no mesmo período, em 85%, disseram os investigadores do Bolster.

Mas talvez a descoberta mais interessante no relatório tenha sido esta:

O Bolster descobriu vários sites de phishing que vendem criptomoedas e carteiras de criptografia COVID-19 falsas que visam desviar dados para futuros phishing, malware direcionado ou roubo de credenciais. Uma criptomoeda COVID-19 que se autodenomina ‘A moeda de criptografia que mais se espalha no mundo’ e tenta levar os visitantes a descarregar ficheiros suspeitos do GitHub. Outro site solicita que os visitantes se registem para descobrir mais informações sobre uma moeda COVID que ‘ganha valor à medida que mais pessoas morrem e são infetadas’.

Portanto, para lá da atenção cada vez mais importante por parte dos utilizadores, há claramente casos de ciberterrorismo. Conforme temos visto, as pessoas em quarentena estão mais expostas e têm caído nos mais diversos esquemas.

