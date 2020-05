Ubuntu 20.04 LTS: Aprenda a instalar o gestor de base de dados MariaDB

O MySQL é, muito provavelmente, o sistema de gestão de base de dados (SGBD) mais usado em todo o mundo, estando disponível em várias versões e para diferentes sistemas operativos. Por outro lado, o MariaDB (que é fork do MySQL) tem tido um crescimento fantástico.

Hoje vamos aprender como podem instalar o gestor de base de dados MariaDB no novo Ubuntu 20.04.

O que é o MariaDB?

O MariaDB é um SGBD (Sistema de Gestão de Base de Dados) de código aberto que oferece muitas das funcionalidades do MySQL. O MariaDB, que hoje tem uma quota de mercado bastante interessante e foi desenvolvido pelo criador original do MySQL, Michael “Monty” Widenius, em conjunto com a comunidade de programadores que sempre acompanharam o trabalho de Monty.

1) Como instalar o MariaDB no Ubuntu 20.04 LTS?

A instalação deste SGBD no Ubuntu 20.04 LTS é algo bastante simples. Para tal basta abrir o terminal e inserir o seguinte comando:

sudo apt-get install mariadb-server sudo apt-get install mariadb-server

2) Configuração do MariaDB

Depois de instalado o SGBD, devemos proceder à sua configuração no que diz respeito à segurança. Para tal devemos usar o seguinte comando:

sudo mysql_secure_installation sudo mysql_secure_installation

Durante o processo deveremos indicar:

Que não pretendemos acesso com o utilizador remoto

Queremos apagar as bases de dados de teste

Não pretendemos acesso remotamente

Pretendemos definir password de acesso

Depois de configurado, devemos reiniciar o serviço usando o comando:

sudo systemctl restart mariadb sudo systemctl restart mariadb

Para verificar se está tudo operacional, podemos usar o comando mysqladmin da seguinte forma:

sudo mysqladmin version sudo mysqladmin version

O resultado deverá ser algo do tipo:

E está feito! A utilização deste sistema de gestão de base de dados poderemos ensinar em outros artigos. Por agora tratem da instalação e da configuração deste Sistema de Gestão de Base de Dados. Além do MariaDB existem outros como é o caso do PostgreSQL ou do próprio MySQL.

