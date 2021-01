Confinamento: Conheça as novas medidas anunciadas por António Costa

O país entrou no novo confinamento a partir da meia-noite da passada sexta-feira, dia 15 de janeiro. As medidas centraram-se essencialmente no recolher domiciliário obrigatório e no encerramento físico dos estabelecimentos comerciais de bens que não são considerados essenciais.

No entanto, o número de infetados em Portugal não para de crescer e a situação está para lá de grave. Nesse sentido, o primeiro-ministro António Costa fala agora ao país para anunciar as novas medidas de confinamento na tentativa de travar o exponencial crescimento da pandemia no nosso país.

Portugal é, atualmente, um dos piores países do mundo no que respeita a novos casos diários e também ao número de mortos diários de COVID-19 por milhão de habitantes.

Como consequência, os hospitais estão completamente lotados e o Sistema Nacional de Saúde está a “rebentar pelas costuras”. Isto faz com que haja cada vez menor capacidade de resposta aos doentes COVID e não COVID.

Nesse sentido, o Governo decretou um novo confinamento, semelhante ao de março de 2020 só que com muitas mais exceções. O foco está sobretudo na obrigatoriedade de recolher domiciliário e no encerramento no comércio e serviços de bens não essenciais e também dos restaurantes.

Assim, e uma vez que muitos apelidam este de ‘confinamento apenas parcial’, o Governo convocou nesta segunda-feira um Conselho de Ministros extraordinário para rever e ajustar novas medidas.

Acompanhem em direto

Conheça as novas medidas de confinamento anunciadas por António Costa

De acordo com o que foi agora anunciado pelo primeiro-ministro, estas são as novas medidas definidas nesta segunda-feira:

Proibida a venda ou entrega de produtos ao postigo em qualquer estabelecimento do ramo não alimentar, como vestuário

Proibida a venda ou entrega de produtos de qualquer tipo de bebida, como cafés, nos estabelecimentos alimentares que estão autorizados a praticar o take-away

Proibida a permanência e consumo de bens alimentares à porta ou na via pública nas imediações dos estabelecimentos do ramo alimentar

Encerrados todos os espaços de restauração em centros comerciais, mesmo em regime de take-away

Proibidas todas as campanhas de saldos, promoções e liquidações que promovam a deslocação e a concentração de pessoas

Proibida a permanência em espaços públicos, de lazer, tais como jardins, que podem ser frequentados, mas não podem ser locais de permanência

Solicitação aos presidentes das Câmaras Municipais que limitem o acesso a locais de grande concentração de pessoas, como a frentes marítimas e ribeirinhas, bem como sinalizem a proibição de utilização de bancos de jardim, parques infantis ou equipamentos desportivos mesmo de desportos individuais como ténis.

Encerradas as Universidades Sénior, Centros de Dia e Centros de Convívio

Todos os trabalhadores que tenham que se deslocar para prestar trabalho presencial, carecem de uma credencial emitida pela respetiva entidade patronal

Todas as empresas de serviços com mais de 250 trabalhadores devem enviar nas próximas 48 horas à autoridade para as condições do trabalho, a lista nominal de todos os trabalhadores cujo trabalho presencial consideram indispensável

Proibição da circulação entre concelhos ao fim-de-semana

Todos os estabelecimentos de qualquer natureza devem encerrar às 20 horas nos dias úteis e às 13 horas aos fins-de-semana, com exceção do retalho alimentar que poderá estar aberto até às 17 horas ao fim-de-semana

Reforço da fiscalização por parte da autoridade para as condições do trabalho e pelas forças de segurança, às quais foi determinada uma maior visibilidade da sua presença na via pública e imediações dos estabelecimentos escolares

Além disso, António Costa adianta que irá ser acelerado o processo de vacinação nos lares, com o objetivo de concluir até ao final da próxima semana a vacinação integral da primeira toma em todos os lares, exceto nos quais existem surtos que impossibilitem a vacinação.

Por fim, o primeiro-ministro apela novamente à população para que respeitem as regras de forma a travar a pandemia no nosso país.

Já no momento das questões dos jornalistas, António Costa referiu que as Atividades de Tempos Livres (ATL) voltam a abrir, após terem sido encerradas na semana passada. Segundo o primeiro-ministro “Sobre o ATL, mantemos os ATLs em funcionamento”.