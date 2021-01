Build and Discover: America, e a criação da nação americana

Os Angry Bulls Studios encontram-se a desenvolver Build and Discover: America, um jogo de estratégia que permite reviver (e reescrever) o processo de criação da América como nação.

Promete ser um jogo bastante interessante. Venham conhecê-lo melhor.

Build and Discover: America é um jogo de Estratégia em Tempo Real (RTS) e vai colocar o jogador no comando da nação americana. Ou melhor, numa demanda pela criação de uma nação americana forte, tanto em aspetos politicos, sociais, económicos e militares.

No entanto, este crescimento de uma nação não será um processo aleatório e totalmente inventado, sendo que o jogo conta com a ajuda da História dos Estados Unidos da América com a introdução de elementos e eventos baseados na realidade.

O jogador será, portanto, responsável pelo desenvolvimento do continente americano, recentemente descoberto. Esse desenvolvimento do Novo Mundo levará o rumo que o jogador pretender. Por exemplo, as decisões do jogador influenciarão se os diferentes estados-membros dos EUA se vão permanecer unidos como conhecemos hoje, ou não.

À medida que o tempo decorre, o jogador vai ter a oportunidade de criar no seu território algumas das criações mais fantásticas dos Estados Unidos, como, por exemplo, a Estátua da Liberdade ou o Congresso norte-americano. Tratam-se de marcos da nação americana que, de certa forma, definem e simbolizam um valor bem real. Cabe ao jogador decidir se nos seus Estados Unidos, terão lugar ou não.

Numa fase inicial de Build and Discover: America, as atividades dos habitantes serão mais básicas, tais como caçar, plantar, recolher matérias-primas…, mas à medida que a civilização vai avançando, o jogador poderá ir construindo edifícios cada vez mais avançados e, ter profissionais mais especializados.

A rede de transportes é, e será sempre, um dos principais aspetos de qualquer nação e entre outras decisões neste capitulo, o jogador pode optar por desenvolver mais as estradas, os caminhos de ferro ou o uso de navios para transporte de bens e pessoas.

Grande parte das preocupações do jogador passam pela gestão económica e política do seu território mas também existirão outros desafios contra os quais pouco pode fazer. Por exemplo, as forças da natureza, tais como os tornados, terramotos ou inundações.

Build and Discover: America, será um jogo bastante abrangente e um aspeto importante e que se encontra previsto no jogo, é o contacto com os habitantes nativos e a forma como a evolução da sociedade americana vai gerir esse mesmo contacto ao longo dos anos.

Basicamente Build and Discover: America será um vasto e complexo jogo de estratégia que permitirá aos jogadores simular a criação da nação americana, tal como a conhecemos hoje, ou segundo a visão do jogador. Será um título bastante robusto, pois irá acompanhar a criação da nação desde os primeiros passos, mas acompanhando essa evolução em termos de Leis, Políticas, Exército, Economia, relações internas, relações externas, desenvolvimento da indústria, crescimento populacional, …

Poderemos estar perante um jogo de estratégia de eleição. Resta-nos esperar para ver…

Build and Discover: America está planeado em ser lançado algures em 2022, numa primeira fase para PC… as consolas logo se verá.