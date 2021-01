Rugged Phone F150 B2021 chega ao mercado por menos de 100 €

Porque muitos trabalhos exigem smartphones robustos, o mercado tem vindo a adaptar-se e são cada vez mais e melhores a ofertas destinadas a este segmento. Algo que era relativamente caro e com uma ou duas marcas a atuar, hoje já se encontra em termos de qualidade e desempenho ao nível de qualquer outro smartphone do mercado.

O rugged phone B2021 foi apresentado pela startup F150, uma empresa destinada a produtos outdoor, e hoje chega ao mercado por menos de 100 €.

O smartphone robusto B2021 é uma das apostas da startup F150 que trabalha essencialmente no desenvolvimento de produtos outdoor. Este novo modelo faz parte então do conceito “NEO-RUGGED”. E como “rugged” que é tem a garantia de resistência a água, poeiras, quedas e variações de temperaturas, pelos certificados IP68, IP69K e ainda STD-MIL-810G.

A grande bateria e a construção

Destaca-se a grande bateria de 8000 mAh do rugged phone F150 B2021 que, segundo a fabricante, oferece até 2 dias de utilização. Esta bateria pode carregar a 18W o que significa menos de 3 horas.

O ecrã é de 5,86″ e tem proteção Gorilla Glass 5, com resolução HD+, numa proporção de 19:9. Já o processador é um MediaTek Helio G25, tem 6 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno, com possibilidade de expansão com cartão microSD até 256 GB.

O design acaba por se distinguir desde logo pelo módulo de câmaras na traseira que apresenta as quatro câmaras na horizontal e com uma saliência à volta para uma proteção acrescida.

Relativamente às câmaras do rugged phone B2021, falamos de um módulo composto por uma câmara principal de 13 MP, duas câmaras de 2MP e ainda uma VGA. A câmara frontal é de 8 MP.

O Modo Outdoor

Ainda em termos de construção e funcionalidades, há que destacar um botão F150. Este botão vai permitir ao utilizador acionar uma série de aplicações ou ferramentas úteis, de forma rápida. Falamos do modo Outdoor. Com um toque rápido é simples trocar entro o modo normal e este modo em questão.

Ainda relacionado com o software, a F150 criou uma interface de utilizador com um aspeto octogonal. Apps, widgets e outros elementos dentro do smartphone apresentam-se então com esta forma.

O software tem ainda simulações de sons, como latido de um cão, alarmes SOS ou sons de um motor.

Por fim, há que destacar que o smartphone robusto tem modo luva, o NFC, controlo por gestos e o suporte dual-SIM.

Preço e disponibilidade

O rugged phone F150 B2021 está disponível em promoção, nas cores amarelo Sahara ou preto, por apenas cerca de 90€ na Banggood (método sem alfândega EU Priority Line), limitado às primeiras 150 unidades, e também no AliExpress por cerca de 93€. Esta promoção termina no próximo dia 24.

Smartphone F150 B2021