China investiga a NVIDIA, acusando a empresa de violar a sua lei antimonopólio

Temos acompanhado o crescimento exponencial da NVIDIA, à medida que o desenvolvimento para a Inteligência Artificial (IA) ocupa um espaço cada vez mais relevante no seu negócio. Agora, a China abriu uma investigação sobre a empresa de chips, acusando-a de violar a sua lei antimonopólio.

Na segunda-feira, a China acusou a NVIDIA de violar a sua lei antimonopólio, tendo começado uma investigação para averiguá-lo.

O regulador do mercado estatal chinês disse que a investigação está relacionada à aquisição da Mellanox pela NVIDIA, em 2019, um fornecedor global de equipamentos de rede de computadores. A China aprovou condicionalmente essa aquisição, em 2020.

A NVIDIA vence com base no mérito, tal como se reflete nos nossos resultados de referência e no valor para os clientes, e estes podem escolher a melhor solução para eles. Trabalhamos arduamente para fornecer os melhores produtos que podemos em todas as regiões e honrar os nossos compromissos em todos os locais onde fazemos negócios.