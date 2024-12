Amazon agora vende automóveis: novos modelos Hyundai já estão disponíveis na plataforma

Comprar utensílios de cozinha ou smartphones na Amazon já é algo comum. Contudo, agora, a gigante do e-commerce está a elevar a fasquia: depois das casas pré-fabricadas, chegam os automóveis. A empresa lançou o Amazon Autos, um serviço que permite configurar, financiar e adquirir veículos através da sua aplicação.

O processo, de facto, é concebido para ser tão simples quanto encomendar qualquer outro produto. Contudo, se não residir nos Estados Unidos, dificilmente verá esta opção entre as ofertas disponíveis.

A Amazon estabeleceu uma parceria com a Hyundai para lançar este serviço em 48 cidades norte-americanas. Qualquer cidadão destas regiões pode aceder à plataforma da Amazon e adquirir um automóvel. Embora a entrega não seja imediata, mesmo para membros Prime, o processo promete ser simples e eficiente.

Uma experiência de compra completa, mas com limitações

O Amazon Autos inclui a possibilidade de gerir tanto a configuração do veículo como o financiamento, sempre com a intervenção do concessionário Hyundai mais próximo. Neste modelo, a Amazon atua como intermediária, integrando os serviços locais de quem vende e simplificando a experiência para o consumidor. O sistema assemelha-se ao processo de encomenda de um Tesla, que também elimina muitos dos entraves habitualmente associados à compra de um carro.

Porém, por enquanto, o serviço está limitado aos modelos da Hyundai. E, claro, restringe-se aos Estados Unidos. Apesar do interesse que esta ideia pode gerar, a Amazon não anunciou quaisquer planos para introduzir algo semelhante na Europa num futuro próximo.

A Amazon teve a Tesla como referência?

Embora a abordagem da Amazon possa parecer revolucionária, a realidade é que este conceito não é totalmente novo. A Tesla, por exemplo, tem vindo a priorizar o seu sistema de vendas online há anos, e tem deixado os concessionários físicos num papel secundário. A estratégia tem sido bem-recebida - muitos clientes a valorizam a transparência e simplicidade do processo digital.

A chave para o sucesso da Tesla reside na disponibilização de informações claras e precisas através dos seus canais online, bem como na ausência de surpresas desagradáveis. Sem preços que aumentam inesperadamente, descontos misteriosos ou ofertas exclusivas para alguns concessionários, a experiência de compra é uniforme para todos.

A isto, junta-se um catálogo reduzido e ferramentas digitais intuitivas para configuração e financiamento.

O Amazon Autos visa replicar este modelo de sucesso, ao mesmo tempo que oferece uma oportunidade para os concessionários físicos se adaptarem à era digital. Contudo, para já, esta visão permanece exclusiva do mercado norte-americano.

