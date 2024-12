Inquérito: 60% dos portugueses prevê gastar até 500€ em presentes de Natal

O que é o cashback?

Um cartão com a funcionalidade de cashback permite-lhe receber uma percentagem (definida pela instituição financeira emissora do cartão, 1% a 3%, normalmente), do valor dos pagamentos registados no mês anterior, nomeadamente em lojas associadas. A devolução deste montante pode ser feita para a conta associada ao cartão ou de outro modo, consoante as respetivas condições de utilização.

Estes cartões incentivam os clientes a uma utilização mais frequente, tendo em conta os benefícios contratados.

Quais as vantagens?

Permite acumular dinheiro que pode gastar livremente, sem estar condicionado, como ocorre com os sistemas de troca de pontos;

Muitos cartões com cashback associado oferecem a anuidade do cartão;

Estes cartões de crédito podem, ainda, ter outras vantagens associadas, como acumulação de pontos, acumulação de milhas aéreas ou descontos em parceiros da entidade que o emitiu.