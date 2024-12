Indústria da China avisa: os chips dos EUA “já não são seguros” e empresas devem desconfiar

Quatro das principais associações industriais da China alertaram que as empresas devem desconfiar da compra de chips dos Estados Unidos da América (EUA), uma vez que "já não são seguros", e comprar localmente os seus componentes.

A guerra comercial entre a China e os EUA intensifica-se, à medida que ambos os países estreitam medidas.

Recentemente, conforme informámos, a China proibiu as exportações de minerais raros utilizados em aplicações militares, células solares, cabos de fibra ótica e outros processos de fabrico, na sequência da terceira medida de repressão em três anos contra a indústria chinesa de semicondutores.

Agora, quatro das principais associações industriais da China alertaram que as empresas chinesas devem desconfiar da compra de chips dos EUA, uma vez que "já não são seguros", e comprar localmente.

As organizações abrangem algumas das maiores indústrias da China, incluindo as telecomunicações, a economia digital, os automóveis e os semicondutores e, no total, contam com 6400 empresas como membros.

Os conselhos poderão afetar as gigantes americanas de fabrico de semicondutores, como a Nvidia, a AMD e a Intel, que, apesar dos controlos das exportações, continuam a vender produtos no mercado chinês.

Em resposta, a Associação da Indústria de Semicondutores, uma associação comercial dos EUA que representa os principais fabricantes de chips, disse o seguinte:

Chamadas coordenadas na China para limitar a aquisição de chips dos EUA não ajudam, e quaisquer alegações de que os chips americanos "não são mais seguros ou confiáveis" são simplesmente imprecisas. Os controlos das exportações devem ser limitados e orientados para satisfazer objetivos específicos de segurança nacional. Incentivamos ambos os governos a evitar uma nova escalada.

Empresas chinesas devem comprar localmente

Segundo Tom Nunlist, diretor-adjunto da empresa de investigação política Trivium China, os avisos das associações podem ser entendidos como conselhos suaves. As empresas podem dar-lhes ouvidos, mas a adoção de medidas será ditada pelo mercado.

Na sua perspetiva, a proibição de exportação de minerais críticos foi muito mais crucial: "A China tem-se comportado de forma bastante lenta ou cuidadosa em termos de retaliação contra as medidas tomadas pelos EUA, mas parece bastante claro que agora as luvas estão a ser retiradas".

A Internet Society of China exortou as empresas nacionais a pensarem cuidadosamente antes de adquirirem chips americanos e a procurarem expandir a cooperação com empresas de chips de outros países e regiões que não os EUA, conforme uma publicação na sua conta oficial do WeChat, citada pela Reuters.

Afinal, os controlos norte-americanos à exportação de chips causaram "danos substanciais" à saúde e ao desenvolvimento da indústria chinesa.

A China Association of Communication Enterprises afirmou que já não considera os produtos de circuitos integrados dos EUA fiáveis ou seguros e que o Governo chinês deveria investigar a segurança da cadeia de abastecimento das infraestruturas de informação críticas do país.

