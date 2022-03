Fotos de satélite mostram navio russo destruído por forças ucranianas

Há novas imagens de satélite que mostram mais uma vitória da Ucrânia. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua infelizmente e as "baixas" são dos dois lados. Recentemente o chefe da inteligência militar ucraniana considerou que as forças militares russas são "mediavais" e que têm cometido muitos erros.

Fotos de satélite recentes mostram um navio russo que tentava trazer suprimentos militares para Mariupol e que foi destruído por forças ucranianas.

Fotos de Satélite são da Maxar Technologies

Novas imagens de satélite fornecidas pela Maxar Technologies mostram um navio russo incendiado e inundado no porto ucraniano de Berdyansk, no sul da Ucrânia.

O navio russo é um navio de desembarque da classe Alligator, e foi atingido pelas forças ucranianas em 24 de março. Segundo o The New York Times, o Pentágono confirma que o navio se encontrava no porto ucraniano para fornecer material para as forças russas.

Segundo Anna Malyar, vice-ministra da Defesa da Ucrânia, este navio poderia transportar até 20 tanques, 45 veículos blindados e 400 para-quedistas. Segundo a ministra, este é um enorme "alvo" que foi destruído pelas forças ucranianas.

A primeira imagem mostra fogo e fumo a sair do navio, que está parcialmente submerso.

Na segunda imagem, é possível ver um tanque em chamas com fumo branco a sair do porto.

Desde o início de março, que tem havido combates em Mariupol, uma cidade estratégica que ligaria a Crimeia, controlada pela Rússia, às áreas controladas pela Rússia no leste da Ucrânia. Há imagens de satélite que mostram a distruição.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou, entre a população civil, pelo menos 1.081 mortos, incluindo 93 crianças, e 1.707 feridos, entre os quais 120 são menores, e provocou a fuga de mais 10 milhões de pessoas, das quais 3,7 milhões foram para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

Segundo as Nações Unidas, cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.